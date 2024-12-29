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Чиновники пошли в Дашкесан

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14:21 547

28 декабря в городе Дашкесане состоялась встреча Комитета по корпоративной социальной ответственности ЗАО AzerGold с гражданами, посвященная итогам года.

На встрече присутствовали глава Исполнительной власти Дашкесанского района Орхан Аббасов, член правления-заместитель председателя ЗАО AzerGold, председатель комитета КСО Хайям Фарзалиев и член правления – заместитель председателя ЗАО AzerGold, председатель комитета КСО ООО Daşkəsən Dəmir Filiz Ильгар Джалилов.

Встреча, в которой приняли участие жители города Дашкесана, сел Гушчу, Човдар и других сел района, началась с глубокой скорби в память о погибших в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего ЗАО «Азербайджанские авиалинии». На мероприятии отчетного характера была представлена информация о социальных и экологических проектах, реализованных в течение 2024 года и планируемых к реализации в 2025 году в рамках партнерства AzerGold и ООО Daşkəsən Dəmir Filiz и Исполнительной власти Дашкесанского района.

Было отмечено, что в течение 2024 года Обществом был реализован ряд успешных проектов, таких как «Поддержка развития картофельного хозяйства в Дашкесанском районе», Охрана и реинтродукция в природу редких и исчезающих растений, попавших в «Красную книгу», «Чистый Дашкесан», «Книжный киоск», создание музейной экспозиции «Сокровища» и др. С целью внесения дополнительного вклада в государственную политику по укреплению социального благополучия в регионе было организовано 7 социальных акций.

Было доведено до сведения участников встречи, что и в наступающем 2025 году на основе принципа социальной ответственности будут реализованы проекты по образованию, здравоохранению, инклюзивному развитию, инфраструктурным проектам, развитию сельского хозяйства, окружающей среде и другим направлениям.

Затем были заслушаны обращения граждан, обсуждены новые инициативы. На встрече также были зарегистрированы вопросы, поднятые гражданами для изучения и решения в рамках действующего законодательства.

В завершение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и празднования Нового года участникам встречи были вручены праздничные подарки.

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