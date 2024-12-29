После Сирии настает очередь Зангезура

После событий в Сирии и Ливане ослабление позиций Ирана на Ближнем Востоке не может не повлиять на ситуацию на Южном Кавказе.

Почетный профессор Южно-Алабамского университета (США) Надер Энтессар считает, что Турция видит быстрое ослабление стратегических позиций Ирана на Южном Кавказе и может объявить Тегерану «шах и мат», чтобы реализовать свои стратегические планы в этом регионе.

«К сожалению, ослабление стратегических позиций Ирана создало ситуацию, когда ни Анкара, ни Баку не воспринимают всерьез предупреждения Тегерана о «красных линиях» Ирана. Поэтому я не удивлюсь, если Турция и Азербайджанская Республика сделают важный шаг для завершения проекта Зангезурского коридора», — заявил Энтессар иранскому информационному агентству TABNAK.