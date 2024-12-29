После Сирии настает очередь Зангезура
После событий в Сирии и Ливане ослабление позиций Ирана на Ближнем Востоке не может не повлиять на ситуацию на Южном Кавказе.
Почетный профессор Южно-Алабамского университета (США) Надер Энтессар считает, что Турция видит быстрое ослабление стратегических позиций Ирана на Южном Кавказе и может объявить Тегерану «шах и мат», чтобы реализовать свои стратегические планы в этом регионе.
«К сожалению, ослабление стратегических позиций Ирана создало ситуацию, когда ни Анкара, ни Баку не воспринимают всерьез предупреждения Тегерана о «красных линиях» Ирана. Поэтому я не удивлюсь, если Турция и Азербайджанская Республика сделают важный шаг для завершения проекта Зангезурского коридора», — заявил Энтессар иранскому информационному агентству TABNAK.
По мнению профессора иранского происхождения, Турция сыграла решающую роль в свержении Асада в Сирии, что предоставило Анкаре уникальные возможности для расширения своей политики на Южном Кавказе. По словам Энтессара, интересы Турции в регионе вступают в конфликт с интересами Ирана и России. Если этот конфликт интересов не будет должным образом урегулирован, возрастает вероятность вспышки новых конфликтов в регионе.
Энтессар отметил, что Армения — слабое государство, а ее бывший покровитель Россия утратила свои позиции в регионе. Поэтому, если Азербайджан и Турция решат открыть «Зангезурский коридор», они не станут учитывать предупреждения Ирана.
Напомним, что если в пункте 9 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года речь шла о функционировании «Зангезурского коридора» под контролем России, то в настоящее время эта тема, по-видимому, уже неактуальна для Азербайджана и Турции. На днях министр инфраструктуры и транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что между Анкарой и Баку продолжаются обсуждения по открытию «Зангезурского коридора». Россия практически исключена из этих обсуждений.