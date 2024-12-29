6 лет тюрьмы, если сравнить Лукашенко с «Чык-Чырыком»

Минский городской суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам заключения по делу об оскорблении и клевете в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает агентство БелТА.

Комиссаренко признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса.

В своих выступлениях Комиссаренко неоднократно шутил о Лукашенко и пародировал его. В частности, он называл президента «Чык-Чырыком». Также артист рассказывал, что его преследует КГБ Беларуси. В самом ведомстве назвали эту информацию «полной чушью».

Помимо шуток в адрес Лукашенко, комик в своих стендап-выступлениях неоднократно затрагивал тему протестных митингов, которые прошли в Беларуси после выборов президента в 2020 году.