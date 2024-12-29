Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен
После инцидента с подбитым азербайджанским самолетом над Чечней количество рейсов в Россию резко сократилось. В частности, ограничены полеты российских авиакомпаний в Азербайджан.
Как сообщил президент Ильхам Алиев в интервью АзТВ накануне, решение о сокращении рейсов в Россию было принято с учетом факторов безопасности. Глава государства также не исключил, что рейс Баку-Грозный может больше не возобновиться.
Отметим, что AZAL уже приостановил рейсы из Баку в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкалу. Вслед за этим Агентство гражданской авиации Азербайджана аннулировало разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов из Минеральных Вод и Сочи в Азербайджан.
Наряду с этим, «Уральские авиалинии» приостановили полеты в Баку из Сочи, а «ИрАэро» – из Владикавказа, Нижнего Новгорода и Саратова. Авиакомпания Utair, по информации региональных СМИ, отменила рейсы в Азербайджан из Сочи, Владикавказа, Саратова, Нижнего Новгорода, Уфы и Самары.
Однако в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Новосибирск и Екатеринбург национальный авиаперевозчик Азербайджана летать продолжит. Рейсы из других, не упомянутых выше городов, продолжают выполнять также «Аэрофлот» и «Россия», S7, «Уральские Авиалинии», UTair, «ИрАэро» и другие авиакомпании.
Это, по мнению ряда экспертов, связано с тем, что Россия ведет агрессивную войну против Украины, а Киев наносит удары по объектам на территории России с использованием ракет и беспилотников из своего арсенала. Известно, что Украина разработала беспилотники-камикадзе, способные преодолевать до 2 тысяч километров, поэтому воздушное пространство России на глубине как минимум 2 тыс. километров от украинской границы считается рискованным для гражданской авиации.
Резкое сокращение числа рейсов из Азербайджана в Россию и обратно совпало с предновогодним периодом, когда количество азербайджанцев, возвращающихся на родину, значительно возрастает.
Российские источники пишут, что на данный момент непреодолимых сложностей с приобретением билетов в Азербайджан нет. Согласно данным систем бронирования, улететь в Баку из крупных российских городов можно каждый день, но цены на перелет довольно высокие.
Так, билеты на прямые рейсы из Москвы в Баку стоят от 60 до 80 тысяч рублей в одну сторону на человека 30 и 31 января. Напомним, еще 27 декабря это было самое бюджетное из зарубежных направлений – билеты в Баку из Москвы стоили в четыре раза дешевле – от 14,6 тыс. рублей. На праздники билеты будут стоить 16-30 тысяч в одну сторону в зависимости от даты.
Из Санкт-Петербурга до столицы Азербайджана можно долететь за 81,5 тыс. рублей в одну сторону 31 декабря. Зато 2 января перелет уже обойдется в 32,6 тыс. рублей.
В дни празднования Нового года традиционно увеличивается поток туристов из России в Азербайджан. Поскольку рейсы из южных регионов России в Азербайджан приостановлены, туристы могут лететь в Баку из Москвы и других крупных городов.
Российские туроператоры говорят, что туры из южных и приволжских городов России в Азербайджан на новогодние праздники туристы приобретали, но это не массовый поток. В совокупности речь идет максимум о десятках проданных туров. Все же основной объем путешественников вылетает из Москвы и Санкт-Петербурга.
«У нас есть туры в Азербайджан, в том числе горнолыжные. Заезды в основном из Москвы и Петербурга, на этих направлениях отмен и переносов нет», – сказали в Space Travel.
В «Интуристе» поясняют, что с каждой заявкой из городов, откуда полеты в Азербайджан прекращены, работают индивидуально.
В «Русском Экспрессе» также говорят, что продавали туры в Баку на Новый год, но отметили, что туристов, следовавших через Баку в третьи страны, у компании нет.
«Все решается индивидуально, если есть замена, предлагаем туристам пересадку на другие рейсы. Если путешественники не согласны с предложенной альтернативой или вариантов нет, то возвращаем деньги за тур», – объяснила PR-директор туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.
Как известно, Министерство иностранных дел Азербайджана объявило, что срок пребывания российских граждан в стране без визы сокращается с 180 до 90 дней в течение одного календарного года. Однако это решение не связано напрямую с инцидентом со сбитым самолетом. Азербайджанская сторона приняла это решение по принципу зеркальности в ответ на аналогичное постановление России.
Так, 26 декабря МИД этой страны сократил срок безвизового пребывания иностранных граждан в стране с 180 до 90 суток. Это ограничение не распространяется на тех, кто отправляется в Россию с разрешением на работу или для учебы.
Решение российского внешнеполитического ведомства было принято на фоне ужесточения миграционной политики, начиная с начала 2024 года. В стране уже были приняты многочисленные законы, ужесточающие правила проживания мигрантов. Полиция получила полномочия депортировать нелегальных мигрантов без решения суда: депортировать их могут под любым предлогом. Кроме того, детям мигрантов, не владеющим русским языком, запрещен прием в школы.