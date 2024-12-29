Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен

После инцидента с подбитым азербайджанским самолетом над Чечней количество рейсов в Россию резко сократилось. В частности, ограничены полеты российских авиакомпаний в Азербайджан. Как сообщил президент Ильхам Алиев в интервью АзТВ накануне, решение о сокращении рейсов в Россию было принято с учетом факторов безопасности. Глава государства также не исключил, что рейс Баку-Грозный может больше не возобновиться. Отметим, что AZAL уже приостановил рейсы из Баку в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкалу. Вслед за этим Агентство гражданской авиации Азербайджана аннулировало разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов из Минеральных Вод и Сочи в Азербайджан.

Наряду с этим, «Уральские авиалинии» приостановили полеты в Баку из Сочи, а «ИрАэро» – из Владикавказа, Нижнего Новгорода и Саратова. Авиакомпания Utair, по информации региональных СМИ, отменила рейсы в Азербайджан из Сочи, Владикавказа, Саратова, Нижнего Новгорода, Уфы и Самары. Однако в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Новосибирск и Екатеринбург национальный авиаперевозчик Азербайджана летать продолжит. Рейсы из других, не упомянутых выше городов, продолжают выполнять также «Аэрофлот» и «Россия», S7, «Уральские Авиалинии», UTair, «ИрАэро» и другие авиакомпании. Это, по мнению ряда экспертов, связано с тем, что Россия ведет агрессивную войну против Украины, а Киев наносит удары по объектам на территории России с использованием ракет и беспилотников из своего арсенала. Известно, что Украина разработала беспилотники-камикадзе, способные преодолевать до 2 тысяч километров, поэтому воздушное пространство России на глубине как минимум 2 тыс. километров от украинской границы считается рискованным для гражданской авиации. Резкое сокращение числа рейсов из Азербайджана в Россию и обратно совпало с предновогодним периодом, когда количество азербайджанцев, возвращающихся на родину, значительно возрастает. Российские источники пишут, что на данный момент непреодолимых сложностей с приобретением билетов в Азербайджан нет. Согласно данным систем бронирования, улететь в Баку из крупных российских городов можно каждый день, но цены на перелет довольно высокие.

Так, билеты на прямые рейсы из Москвы в Баку стоят от 60 до 80 тысяч рублей в одну сторону на человека 30 и 31 января. Напомним, еще 27 декабря это было самое бюджетное из зарубежных направлений – билеты в Баку из Москвы стоили в четыре раза дешевле – от 14,6 тыс. рублей. На праздники билеты будут стоить 16-30 тысяч в одну сторону в зависимости от даты. Из Санкт-Петербурга до столицы Азербайджана можно долететь за 81,5 тыс. рублей в одну сторону 31 декабря. Зато 2 января перелет уже обойдется в 32,6 тыс. рублей. В дни празднования Нового года традиционно увеличивается поток туристов из России в Азербайджан. Поскольку рейсы из южных регионов России в Азербайджан приостановлены, туристы могут лететь в Баку из Москвы и других крупных городов. Российские туроператоры говорят, что туры из южных и приволжских городов России в Азербайджан на новогодние праздники туристы приобретали, но это не массовый поток. В совокупности речь идет максимум о десятках проданных туров. Все же основной объем путешественников вылетает из Москвы и Санкт-Петербурга. «У нас есть туры в Азербайджан, в том числе горнолыжные. Заезды в основном из Москвы и Петербурга, на этих направлениях отмен и переносов нет», – сказали в Space Travel.