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Что Украина предложила новому лидеру Сирии?

15:23 1388

В Дамаске проходит официальная встреча Украины с лидерами переходного правительства Сирии. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой новой администрации Сирии Ахмедом аль-Шараа и заявил о готовности к сотрудничеству. Об этом сообщает Al-Arabiya.

В состав украинской делегации вошли министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, спецпредставитель президента Украины и другие чиновники. Министр Сибига, выступая на брифинге в Сирии, анонсировал, что 31 декабря в Сирию доставят 500 тонн украинской муки в качестве гуманитарной помощи.

Сибига на переговорах с аль-Шараа

Сибига также заявил, что Украина готова поделиться опытом в сборе доказательств, расследовании и привлечении к ответственности военных преступников режима Асада. Глава МИД Украины передал сирийской стороне личное послание от президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы с вами, мы готовы помогать сирийскому народу, потому что Украина заинтересована в стабильной Сирии и развитии взаимовыгодного сотрудничества", — подчеркнул Сибига.

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