Что Украина предложила новому лидеру Сирии?

В Дамаске проходит официальная встреча Украины с лидерами переходного правительства Сирии. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой новой администрации Сирии Ахмедом аль-Шараа и заявил о готовности к сотрудничеству. Об этом сообщает Al-Arabiya.

В состав украинской делегации вошли министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, спецпредставитель президента Украины и другие чиновники. Министр Сибига, выступая на брифинге в Сирии, анонсировал, что 31 декабря в Сирию доставят 500 тонн украинской муки в качестве гуманитарной помощи.