США передают Украине сотни тысяч боеприпасов и ракет

Минобороны США находится в процессе передачи Украине сотен тысяч боеприпасов для артиллерии и тысяч ракет. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Министерство обороны находится в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен бронемашин, что усилит позицию Украины по мере наступления зимы", - говорится в заявлении президента, которое распространено пресс-службой Белого дома.