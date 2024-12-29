США передают Украине сотни тысяч боеприпасов и ракет
15:37 1214
Минобороны США находится в процессе передачи Украине сотен тысяч боеприпасов для артиллерии и тысяч ракет. Об этом заявил президент США Джо Байден.
"Министерство обороны находится в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен бронемашин, что усилит позицию Украины по мере наступления зимы", - говорится в заявлении президента, которое распространено пресс-службой Белого дома.
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