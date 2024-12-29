USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Новость дня
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?

Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии

срочно в номер
Отдел информации
15:50 2964

Израильские танки и военнослужащие вошли в город Аль-Баас (67 километров к югу от Дамаска) в провинции Эль-Кунейтра на сирийских Голанских высотах. Об этом сообщает сирийское издание Аль-Ватан.

"Оккупационные израильские силы продвинулись посредством танков и бронетехники к городу Ас-Салам (Аль-Баас - прежнее название), дойдя до зданий дома культуры, департамента снабжения, государственной энергокомпании, банка недвижимости и хлебохранилища", - говорится в публикации газеты.

Израильские войска взяли под контроль центр города

По данным издания, израильские военные потребовали от сирийских госслужащих покинуть учреждения под предлогом проведения обысков.

На прошлой неделе ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильская армия заняла около 600 квадратных километров территории на юге Сирии, оборудовав там 13 боевых позиций.

Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии
Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии срочно в номер
15:50 2965
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
14:04 6441
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба»
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба» обновлено
16:21 3454
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
12:51 5196
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен главная тема
15:09 4447
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
12:00 4571
После Сирии настает очередь Зангезура
После Сирии настает очередь Зангезура комментирует Надер Энтессар
14:37 4381
Иран поднимает шиитов на суннитов. Турция мешает
Иран поднимает шиитов на суннитов. Турция мешает о развитии ситуации, наша аналитика
04:56 8469
Курды перешли в наступление на протурецкую армию
Курды перешли в наступление на протурецкую армию о развитии ситуации, наша аналитика
04:39 8971
Зурабишвили «здается без бою»
Зурабишвили «здается без бою» горячая тема
29 декабря 2024, 21:02 10749
Путин поздравил Кочаряна и Саргсяна с Новым годом
Путин поздравил Кочаряна и Саргсяна с Новым годом
13:49 3846

ЭТО ВАЖНО

Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии
Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии срочно в номер
15:50 2965
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
14:04 6441
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба»
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба» обновлено
16:21 3454
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
12:51 5196
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен главная тема
15:09 4447
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
12:00 4571
После Сирии настает очередь Зангезура
После Сирии настает очередь Зангезура комментирует Надер Энтессар
14:37 4381
Иран поднимает шиитов на суннитов. Турция мешает
Иран поднимает шиитов на суннитов. Турция мешает о развитии ситуации, наша аналитика
04:56 8469
Курды перешли в наступление на протурецкую армию
Курды перешли в наступление на протурецкую армию о развитии ситуации, наша аналитика
04:39 8971
Зурабишвили «здается без бою»
Зурабишвили «здается без бою» горячая тема
29 декабря 2024, 21:02 10749
Путин поздравил Кочаряна и Саргсяна с Новым годом
Путин поздравил Кочаряна и Саргсяна с Новым годом
13:49 3846
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться