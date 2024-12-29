Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии
Израильские танки и военнослужащие вошли в город Аль-Баас (67 километров к югу от Дамаска) в провинции Эль-Кунейтра на сирийских Голанских высотах. Об этом сообщает сирийское издание Аль-Ватан.
"Оккупационные израильские силы продвинулись посредством танков и бронетехники к городу Ас-Салам (Аль-Баас - прежнее название), дойдя до зданий дома культуры, департамента снабжения, государственной энергокомпании, банка недвижимости и хлебохранилища", - говорится в публикации газеты.
По данным издания, израильские военные потребовали от сирийских госслужащих покинуть учреждения под предлогом проведения обысков.
На прошлой неделе ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильская армия заняла около 600 квадратных километров территории на юге Сирии, оборудовав там 13 боевых позиций.