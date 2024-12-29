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Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну

новое обновление: 16:40
16:40 3135

А тем временем правительственное агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает об аресте Аршака Карапетяна.

"В Москве по запросу Армении задержан бывший министр обороны страны Аршак Карапетян. Он был объявлен в международный розыск по ряду статей УК", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что суд в ближайшее время решит вопрос о его выдаче Армении. Карапетян в 2021 году занимал пост министра обороны Армении, на котором пробыл несколько месяцев, после чего покинул должность. 

* * *

Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян опроверг информацию о своем задержании в Москве.

Бывший глава Минобороны сообщил армянскому изданию Hayeli.am, что на самом деле российские полицейские пригласили его ненадолго на беседу в связи с документами, полученными от армянских коллег. Спустя короткое время он вышел из отделения.

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Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян задержан в Москве, сообщил РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил собеседник в территориальном отделении полиции. Ранее о задержании сообщил телеграм-канал 112.

Карапетян был задержан в центре Москвы 29 декабря.

Лидер «русской партии» Аршак Карапетян

Арест одного из лидеров пророссийского крыла армянского истеблишмента Аршака Карапетяна вызывает удивление, поскольку экс-министр обороны выступал в роли рьяного критика правительства Никола Пашиняна, призывал к его свержению и восстановлению союзнических отношений Армении с Россией. Фактически Карапетян являлся одним из лидеров «русской партии» Армении и кандидатом в будущие правители этой страны от Кремля.

Карапетяну 57 лет. С 2018 по 2021 год был советником армянского премьер-министра Никола Пашиняна. В апреле-июле 2021 года служил первым заместителем начальника Генштаба Армении, затем на две недели стал первым заместителем министра обороны, а 2 августа его назначили министром обороны. Карапетяна уволили спустя три месяца, 15 ноября пост министра получил Сурен Папикян.

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