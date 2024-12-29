Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну

А тем временем правительственное агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает об аресте Аршака Карапетяна.

"В Москве по запросу Армении задержан бывший министр обороны страны Аршак Карапетян. Он был объявлен в международный розыск по ряду статей УК", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что суд в ближайшее время решит вопрос о его выдаче Армении. Карапетян в 2021 году занимал пост министра обороны Армении, на котором пробыл несколько месяцев, после чего покинул должность.

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Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян опроверг информацию о своем задержании в Москве.

Бывший глава Минобороны сообщил армянскому изданию Hayeli.am, что на самом деле российские полицейские пригласили его ненадолго на беседу в связи с документами, полученными от армянских коллег. Спустя короткое время он вышел из отделения.

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