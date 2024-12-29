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Новая функция iPhone может выдать ваши переписки

17:02 763

С выходом iOS 18 Apple добавила в приложение "Фото" опцию "Расширенный визуальный поиск", которая автоматически распознает места на изображениях с помощью ИИ. Она включена по умолчанию на всех телефонах, что вызывает беспокойство относительно конфиденциальности.

Американский IT-эксперт и разработчик приложений Джефф Джонсон в своем блоге предупредил, что нововведение может быть потенциально опасным для пользователей. Все дело в том, что функция отправляет фото на серверы Apple для анализа, чтобы определить их содержимое и дать пользователю подсказку и справку по объекту.

По словам cпециалиста, достаточно одной программной ошибки, чтобы личные данные пользователей iPhone оказались под угрозой. Даже несмотря на то, что Apple заявляет про шифрование передаваемых данных. По этой причине нововведение следует отключить, чтобы обезопасить себя.

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