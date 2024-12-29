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Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?

Российская армия меняет тактику… и продвигается вперед

17:11 797

Российские войска продолжают продвигаться на флангах вокруг города Покровска на Донбассе. Российские СМИ распространили видео водружения российского флага над селом Новооленовкой.

Это село расположено южнее Покровска – стратегического транспортно-логистического узла, через который идет снабжение всей группировки ВСУ на Донбассе.

Захват Новооленовки, как указывают российские СМИ, отражает тактику, ставшую визитной карточкой группировки войск "Центр" генерала Мордвичева, которая не штурмует укрепрайоны в лоб как в прошлом, а обтекает их по флангам, перерубая коммуникации, после чего ВСУ не остается ничего другого, как, чтобы не попасть в котел, уходить, бросая позиции.

Именно так российские подразделения в уходящем году захватили города Селидово, Украинск, Горняк, Угледар…

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