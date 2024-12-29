Российская армия меняет тактику… и продвигается вперед

Российские войска продолжают продвигаться на флангах вокруг города Покровска на Донбассе. Российские СМИ распространили видео водружения российского флага над селом Новооленовкой.

Это село расположено южнее Покровска – стратегического транспортно-логистического узла, через который идет снабжение всей группировки ВСУ на Донбассе.

Захват Новооленовки, как указывают российские СМИ, отражает тактику, ставшую визитной карточкой группировки войск "Центр" генерала Мордвичева, которая не штурмует укрепрайоны в лоб как в прошлом, а обтекает их по флангам, перерубая коммуникации, после чего ВСУ не остается ничего другого, как, чтобы не попасть в котел, уходить, бросая позиции.

Именно так российские подразделения в уходящем году захватили города Селидово, Украинск, Горняк, Угледар…