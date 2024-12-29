Иранский шпион ходил по пятам за министром обороны Израиля

Службы безопасности Израиля сообщили о задержании очередного подозреваемого в шпионаже в пользу Ирана. Им оказался Александр Грановский, 29-летний житель Петах-Тиквы.

Как сообщают израильские СМИ, по данным ШАБАКа, Грановский с ноября 2024 года находился в контакте с иностранными террористическими организациями Ирана и выполнял задания, которые угрожали безопасности Израиля.

По заданию иранцев он следил за бывшим министром обороны и главой Генштаба Бени Ганцем, а также поджигал автомашины.