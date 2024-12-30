В Британии массово закрываются пабы: растет аренда и расходы

Более 400 пабов в Великобритании навсегда закрыли свои двери в этом году на фоне роста цен. Число пабов впервые опустилось ниже 39 000. Об этом пишет The Guardian. Многие из закрытых пабов переоборудованы в дома, офисы и детские сады.

В среднем каждый месяц закрывалось более 34 пабов, что стало самым резким сокращением с 2021 года, когда гостиничный сектор сильно пострадал из-за пандемии и резкого роста цен на энергоносители после полномасштабного вторжения России в Украину.