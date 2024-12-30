В Британии массово закрываются пабы: растет аренда и расходы
Более 400 пабов в Великобритании навсегда закрыли свои двери в этом году на фоне роста цен. Число пабов впервые опустилось ниже 39 000. Об этом пишет The Guardian. Многие из закрытых пабов переоборудованы в дома, офисы и детские сады.
В среднем каждый месяц закрывалось более 34 пабов, что стало самым резким сокращением с 2021 года, когда гостиничный сектор сильно пострадал из-за пандемии и резкого роста цен на энергоносители после полномасштабного вторжения России в Украину.
Наибольшее количество пабов в этом году потерял Лондон. С начала 2020 года более 2000 пабов закрылись под давлением растущих расходов, в то время как потребители, борющиеся с ростом арендной платы и ипотечных платежей, стали тратить меньше.
Эмма Маккларкин, исполнительный директор Британской ассоциации пива и пабов (BBPA), сказала: "Пивоварни и пабы вливают миллиарды в экономику и поддерживают более миллиона рабочих мест, поэтому их закрытие может иметь катастрофические последствия как для казны, так и для рынка труда".
Она призвала правительство "быстро провести постоянную и значимую реформу ставок для бизнеса".