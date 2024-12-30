USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Новость дня
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?

В Британии массово закрываются пабы: растет аренда и расходы

17:41 1625

Более 400 пабов в Великобритании навсегда закрыли свои двери в этом году на фоне роста цен. Число пабов впервые опустилось ниже 39 000. Об этом пишет The Guardian. Многие из закрытых пабов переоборудованы в дома, офисы и детские сады.

В среднем каждый месяц закрывалось более 34 пабов, что стало самым резким сокращением с 2021 года, когда гостиничный сектор сильно пострадал из-за пандемии и резкого роста цен на энергоносители после полномасштабного вторжения России в Украину.

Наибольшее количество пабов в этом году потерял Лондон. С начала 2020 года более 2000 пабов закрылись под давлением растущих расходов, в то время как потребители, борющиеся с ростом арендной платы и ипотечных платежей, стали тратить меньше.

Эмма Маккларкин, исполнительный директор Британской ассоциации пива и пабов (BBPA), сказала: "Пивоварни и пабы вливают миллиарды в экономику и поддерживают более миллиона рабочих мест, поэтому их закрытие может иметь катастрофические последствия как для казны, так и для рынка труда".

Она призвала правительство "быстро провести постоянную и значимую реформу ставок для бизнеса".

Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова обновлено
18:46 9532
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
19:06 1534
Назло маме уши отморожу
Назло маме уши отморожу новая геополитика
18:08 2837
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен главная тема
15:09 6754
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну новое обновление: 17:55
17:55 5704
После Сирии настает очередь Зангезура
После Сирии настает очередь Зангезура комментирует Надер Энтессар
14:37 6145
Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии
Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии срочно в номер
15:50 4789
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
14:04 8730
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба»
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба» обновлено
16:21 5098
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
12:51 6160
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
12:00 5150

ЭТО ВАЖНО

Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова обновлено
18:46 9532
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
19:06 1534
Назло маме уши отморожу
Назло маме уши отморожу новая геополитика
18:08 2837
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен главная тема
15:09 6754
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну новое обновление: 17:55
17:55 5704
После Сирии настает очередь Зангезура
После Сирии настает очередь Зангезура комментирует Надер Энтессар
14:37 6145
Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии
Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии срочно в номер
15:50 4789
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
14:04 8730
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба»
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба» обновлено
16:21 5098
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
12:51 6160
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
12:00 5150
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться