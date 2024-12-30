Назло маме уши отморожу

В российско-иранских отношениях, до этого, если судить по официальным сообщениям двух стран – «безграничным, тесным и безоблачным», наступил период взаимной настороженности. Что прекрасно иллюстрирует история с заключением «Всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве Ирана и России». Еще в 2022 году Москва анонсировала, что договор готов аж на 80% - и дело в согласовании «технических деталей». Совершенно незначительных, сущих пустяках, о которых и говорить-то неудобно, в ближайшее время все порешаем. В этих «порешаниях» прошел весь 2023 год, по итогам которого почтенной публике были предложены новые сроки: договор будет подписан в 2024 году на саммите БРИКС в Казани. Что, с одной стороны, должно стать символом укрепления этого блока, а с другой – доказательством нерушимого союза между Кремлем и Тегераном.

Что примечательно, так это статистика внешнеэкономических связей России и Ирана. И тут выявилась интересная закономерность: чем больше стороны говорили о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» - тем больше сокращался как взаимный товарооборот, так и объем взаимных инвестиций. И это несмотря на то, что ВТС между странами росло, как росла и контрабандная торговля. Но все равно это не привело к росту товарооборота – как был на уровне 2013-2014 года, так на нем и остался в фактическом выражении. В итоге, в Казани ничего подписано не было. Но был выдвинут тезис о том, что договор будет подписан в ходе отдельного визита в Москву президента Ирана Масуда Пезешкиана, что, дескать, подчеркнет значение этого события. О дате визита было обещано объявить позже. Но пока о нем предпочитают в Москве не вспоминать. И теперь нам предлагают новый срок – в аккурат накануне инаугурации Трампа 20 января. Что опять же – вызывает определенные сомнения. С одной стороны, Москве с ее бизнесом по «продаже нестабильности», сделка с Ираном – оно в самый раз. Все-таки лишний повод подразнить Запад, показать, что пусть с дряхлым и весьма потрепанным львом – но мы вместе. И еще можем угрожать.

Примерно так же рассуждают и иранцы: пусть мне и выбили зубы, ощипали крылья, но в союзе с Кремлем я еще ого-го, «лавочник и кардинал – это сила» (с), а значит – на переговорах с Западом мои позиции будут гораздо сильнее. Авось, сторгую для себя более выгодные условия. Но проблема заключается в том, что во главе Белого дома сейчас стоит – или через три недели встанет – совсем другой человек. Который в шантаж партнеров по переговорам умеет весьма хорошо. Что, в принципе, ставит сделку между Тегераном и Кремлем под большой вопрос. Заключить ее – не вопрос. Но не возникнет ли ситуация, когда ее заключение будет действом из серии «назло маме уши отморожу»? Трамп не испытывает ни грамма симпатий к Ирану и готов начать свой президентский срок с возобновления давления на Тегеран. Эпоха «бесконечных договорняков» с администрацией Байдена для иранцев окончилась безвозвратно. Политика Трампа для иранцев будет укладываться в формулу: «шаг вправо, шаг влево – попытка к бегству, прыжок на месте - провокация», если читатель понимает, о чем я.