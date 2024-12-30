150 квартир и домов для семей шехидов и инвалидов войны

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило в общей сложности 150 квартир и частных домов семьям шехидов и лицам с инвалидностью, связанной с войной, в Ленкорани, Кюрдамире, Евлахе, Агдаше, Шемахе, Уджаре, Джалилабаде, Товузе и Агсу. В мероприятии по передаче жилья в городе Ленкорань приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли и первый заместитель главы Исполнительной власти города Ленкорань Микаил Джафарзаде.

Вюсал Насирли отметил, что обеспечение жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, началось в 1990-е годы по поручению общенационального лидера Гейдара Алиева и успешно продолжается по сей день. После Великой Победы в 44-дневной Отечественной войне одной из мер широкомасштабного социального пакета поддержки семей шехидов и участников войны стало обеспечение их квартирами и частными домами. В послевоенный период им было предоставлено 6,8 тысячи единиц жилья, а за весь период — около 16 тысяч.