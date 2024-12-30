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150 квартир и домов для семей шехидов и инвалидов войны

18:36 550

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило в общей сложности 150 квартир и частных домов семьям шехидов и лицам с инвалидностью, связанной с войной, в Ленкорани, Кюрдамире, Евлахе, Агдаше, Шемахе, Уджаре, Джалилабаде, Товузе и Агсу.

В мероприятии по передаче жилья в городе Ленкорань приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли и первый заместитель главы Исполнительной власти города Ленкорань Микаил Джафарзаде.

Вюсал Насирли отметил, что обеспечение жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, началось в 1990-е годы по поручению общенационального лидера Гейдара Алиева и успешно продолжается по сей день.

После Великой Победы в 44-дневной Отечественной войне одной из мер широкомасштабного социального пакета поддержки семей шехидов и участников войны стало обеспечение их квартирами и частными домами. В послевоенный период им было предоставлено 6,8 тысячи единиц жилья, а за весь период — около 16 тысяч.

Также в этом году лицам с инвалидностью, связанной с войной, передали около 90 автомобилей. В послевоенный период общее число предоставленных автомобилей достигло 567, за весь период — 7,8 тысячи. Завершено обеспечение всех очередников из этой категории.

Микаил Джафарзаде подчеркнул заботу государства о семьях шехидов и лицах с инвалидностью, связанной с войной. Члены семей шехидов и лица с инвалидностью выразили благодарность руководству страны.

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