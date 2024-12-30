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Украине ничего не жалко: еще 3,4 млрд помощи от США

19:28 478

США выделили Украине еще $3,4 млрд бюджетной помощи.

«Наша прямая бюджетная поддержка Украине поступает в критический момент, когда Россия усиливает атаки на украинское гражданское население и важнейшие объекты инфраструктуры. Экономическая помощь со стороны США и наших союзников имеет решающее значение для способности Украины защитить свой суверенитет и достичь справедливого мира, поддерживая важнейшие государственные услуги, которые лежат в основе ее мужественной борьбы», — говорится в заявлении главы американского Минфина Джанет Йеллен.

По ее словам, помощь в размере 3,4 млрд окончательная выплата в рамках пакета, выделенного Конгрессом на поддержку Украины в 2024 году.

«Наша прямая бюджетная поддержка по-прежнему предусматривает проведение реформ, связанных с укреплением правоохранительных органов, повышением прозрачности и эффективности государственных учреждений, а также усилением антикоррупционных правил и процедур», — добавила Йеллен.

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