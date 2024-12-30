Россия готовила теракты в Германии

Генпрокуратура ФРГ предъявила трем мужчинам обвинение в шпионаже в пользу РФ. Как говорится в пресс-релизе ведомства, они обладают "гражданствами Германии и России".

Один из мужчин - Дитер С. - к тому же обвиняется "в шпионаже с целью совершения диверсий, сговоре с целью совершения взрыва и поджога, заявлении о готовности к опасному вмешательству в железнодорожное сообщение и представляющей угрозу безопасности съемке военных объектов".

По утверждению германской стороны, Дитер С. был ранее бойцом формирования сепаратистской ДНР и заявил "человеку, связанному с российской спецслужбой", о готовности совершить в ФРГ поджоги и подрывы объектов инфраструктуры, использующихся при оказании военной помощи Киеву, в частности железнодорожных путей. По версии следствия, мужчина также собирал информацию о потенциальных целях, в том числе объектах армии США, в Баварии. В заявлении прокуратуры утверждается, что двое других обвиняемых - Александер Й. и Алекс Д. - не позднее чем с марта 2024 года стали оказывать помощь Дитеру С.

Дитер С. и Александер Й. были задержаны 17 апреля. Первый сейчас под стражей, действие ордера на арест Александера Й. было приостановлено в конце сентября. Алекс Д. находится на свободе, пояснила Генпрокуратура ФРГ.