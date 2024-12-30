USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Новость дня
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?

Россия готовила теракты в Германии

19:36 600

Генпрокуратура ФРГ предъявила трем мужчинам обвинение в шпионаже в пользу РФ. Как говорится в пресс-релизе ведомства, они обладают "гражданствами Германии и России".

Один из мужчин - Дитер С. - к тому же обвиняется "в шпионаже с целью совершения диверсий, сговоре с целью совершения взрыва и поджога, заявлении о готовности к опасному вмешательству в железнодорожное сообщение и представляющей угрозу безопасности съемке военных объектов".

По утверждению германской стороны, Дитер С. был ранее бойцом формирования сепаратистской ДНР и заявил "человеку, связанному с российской спецслужбой", о готовности совершить в ФРГ поджоги и подрывы объектов инфраструктуры, использующихся при оказании военной помощи Киеву, в частности железнодорожных путей. По версии следствия, мужчина также собирал информацию о потенциальных целях, в том числе объектах армии США, в Баварии. В заявлении прокуратуры утверждается, что двое других обвиняемых - Александер Й. и Алекс Д. - не позднее чем с марта 2024 года стали оказывать помощь Дитеру С.

Дитер С. и Александер Й. были задержаны 17 апреля. Первый сейчас под стражей, действие ордера на арест Александера Й. было приостановлено в конце сентября. Алекс Д. находится на свободе, пояснила Генпрокуратура ФРГ.

Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова обновлено
18:46 9546
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
19:06 1543
Назло маме уши отморожу
Назло маме уши отморожу новая геополитика
18:08 2845
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен главная тема
15:09 6762
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну новое обновление: 17:55
17:55 5711
После Сирии настает очередь Зангезура
После Сирии настает очередь Зангезура комментирует Надер Энтессар
14:37 6147
Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии
Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии срочно в номер
15:50 4796
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
14:04 8735
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба»
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба» обновлено
16:21 5103
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
12:51 6161
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
12:00 5151

ЭТО ВАЖНО

Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова обновлено
18:46 9546
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
19:06 1543
Назло маме уши отморожу
Назло маме уши отморожу новая геополитика
18:08 2845
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен главная тема
15:09 6762
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну новое обновление: 17:55
17:55 5711
После Сирии настает очередь Зангезура
После Сирии настает очередь Зангезура комментирует Надер Энтессар
14:37 6147
Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии
Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии срочно в номер
15:50 4796
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
14:04 8735
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба»
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба» обновлено
16:21 5103
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
12:51 6161
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
12:00 5151
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться