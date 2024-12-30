USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Новость дня
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?

Турция еще раз об отношениях с Израилем

19:39 689

Отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны, Анкара не предпринимала никаких шагов для их улучшения.

Об этом говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

В ряде израильских, а затем и с перепечаткой в турецких СМИ появилась информация о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы связался с администрацией Израиля для восстановления отношений между двумя странами.

"Не может быть и речи о том, чтобы наш президент Реджеп Тайип Эрдоган звонил израильским властям. В новостях израильских СМИ, которые приводятся в качестве основы для обвинений, выдвигаются необоснованные утверждения о том, что "Турция встречалась со своими собеседниками, ЦАХАЛом и подразделениями безопасности по каналам связи". С другой стороны, было установлено, что некоторые СМИ в Турции исказили это необоснованное утверждение как "Эрдоган позвонил в Израиль", - говорится в заявлении.

В заявлении администрации турецкого лидера подчеркивается, что "в результате геноцида Израиля в Газе" отношения между Турцией и Израилем были полностью разорваны. Кроме того, отмечается, что впоследствии не было предпринято никаких шагов для улучшения отношений.

Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова обновлено
18:46 9551
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
19:06 1543
Назло маме уши отморожу
Назло маме уши отморожу новая геополитика
18:08 2846
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен главная тема
15:09 6764
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну новое обновление: 17:55
17:55 5712
После Сирии настает очередь Зангезура
После Сирии настает очередь Зангезура комментирует Надер Энтессар
14:37 6149
Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии
Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии срочно в номер
15:50 4796
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
14:04 8737
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба»
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба» обновлено
16:21 5104
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
12:51 6161
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
12:00 5151

ЭТО ВАЖНО

Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова обновлено
18:46 9551
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
19:06 1543
Назло маме уши отморожу
Назло маме уши отморожу новая геополитика
18:08 2846
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен главная тема
15:09 6764
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну новое обновление: 17:55
17:55 5712
После Сирии настает очередь Зангезура
После Сирии настает очередь Зангезура комментирует Надер Энтессар
14:37 6149
Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии
Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии срочно в номер
15:50 4796
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
14:04 8737
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба»
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба» обновлено
16:21 5104
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
12:51 6161
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
12:00 5151
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться