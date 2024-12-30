С сегодняшнего дня Россия выдворяет нелегалов-мигрантов

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому находящиеся в России нелегальные мигранты обязаны урегулировать свой статус или покинуть территорию страны до 30 апреля 2025 года.

Об этом сообщает сайт Кремля.

Среди требований к нелегальным мигрантам, которые хотят остаться на территории России, указывается сдача ими биометрических данных и прохождение медицинского освидетельствования на наркотики, наличие инфекционных заболеваний и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Они также обязаны сдать тест на знание русского языка, истории России и ее законов, а также погасить имеющиеся задолженности. Не должно быть оснований для аннулирования патента, разрешений на работу или временное проживание, а также вида на жительство.