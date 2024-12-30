USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Новость дня
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?

С сегодняшнего дня Россия выдворяет нелегалов-мигрантов

19:43 839

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому находящиеся в России нелегальные мигранты обязаны урегулировать свой статус или покинуть территорию страны до 30 апреля 2025 года.

Об этом сообщает сайт Кремля.

Среди требований к нелегальным мигрантам, которые хотят остаться на территории России, указывается сдача ими биометрических данных и прохождение медицинского освидетельствования на наркотики, наличие инфекционных заболеваний и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Они также обязаны сдать тест на знание русского языка, истории России и ее законов, а также погасить имеющиеся задолженности. Не должно быть оснований для аннулирования патента, разрешений на работу или временное проживание, а также вида на жительство.

Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова обновлено
18:46 9556
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
19:06 1547
Назло маме уши отморожу
Назло маме уши отморожу новая геополитика
18:08 2847
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен главная тема
15:09 6767
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну новое обновление: 17:55
17:55 5712
После Сирии настает очередь Зангезура
После Сирии настает очередь Зангезура комментирует Надер Энтессар
14:37 6151
Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии
Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии срочно в номер
15:50 4797
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
14:04 8738
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба»
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба» обновлено
16:21 5105
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
12:51 6161
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
12:00 5151

ЭТО ВАЖНО

Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова обновлено
18:46 9556
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
19:06 1547
Назло маме уши отморожу
Назло маме уши отморожу новая геополитика
18:08 2847
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен главная тема
15:09 6767
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну новое обновление: 17:55
17:55 5712
После Сирии настает очередь Зангезура
После Сирии настает очередь Зангезура комментирует Надер Энтессар
14:37 6151
Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии
Израиль вторгся и оккупировал еще один город Сирии срочно в номер
15:50 4797
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
14:04 8738
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба»
Украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба» обновлено
16:21 5105
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
12:51 6161
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
12:00 5151
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться