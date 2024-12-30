Больные раком в России остались без помощи

На задержки жалуются почти 80% пациентов. Только каждый шестой (16,9%) может попасть к онкологу в течение нормативных трех рабочих дней после направления. Лечение тоже часто стартует поздно. Лишь 20,1% пациентов начинают его в течение семи дней после постановки диагноза. В сельских регионах этот показатель еще ниже — 10,1%.

Задержки с проведением биопсии — ключевого анализа для постановки диагноза — наблюдаются у 39,8% пациентов, а в сельской местности — у 66,7%. Каждый третий опрошенный (34%) жалуется на перебои с получением противоопухолевых препаратов, каждый четвертый вынужден покупать лекарства за свой счет, а в селах это делают 46,4%. Также онкобольных плохо информируют об их правах, возможностях и доступных средствах лечения. Почти половина респондентов отметили, что им не хватает ясных и структурированных ответов на эти вопросы.

Зампред координационного совета «Движения против рака», член общественного совета при Минздраве России Галина Маргевич подчеркнула, что такое положение дел значительно снижает шансы на успешный исход лечения болезни. По ее словам, проблемы с доступностью онкопомощи связаны с несколькими причинами, в первую очередь с кадровым обеспечением на уровне первичного звена: «На местах не хватает терапевтов, врачей-онкологов». В результате пациентам сложно записаться на первичный осмотр, а потом они долго не могут попасть к профильному специалисту. Из-за этого возникают задержки с диагностикой: обследования приходится ждать две-три недели, а иногда и месяц, отметила Маргевич. Другая проблема связана с лекарственным обеспечением.