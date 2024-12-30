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Ирану остается подбежать под зонтик России

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
19:58 424

Как уже ранее писал haqqin.az, за три дня до вступления Дональда Трампа в должность президента США Иран и Россия готовятся укрепить свои отношения до уровня стратегического партнерства. 17 января, в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву, стороны подпишут подготовленный ранее проект соглашения о всестороннем стратегическом партнерстве.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Пезешкиан планирует нанести официальный визит в Россию в этот день.

«В ходе этого визита Пезешкиан и президент Российской Федерации Владимир Путин подпишут договор о всестороннем стратегическом партнерстве», — заявил дипломат.

На сей раз Казем Джалали говорит уверенно

Изначально подписание соглашения о всестороннем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией планировалось в октябре на саммите БРИКС в Казани. Однако иранская сторона отложила подписание документа, а российская сторона заявила, что Тегеран, учитывая «историческое значение» соглашения, предложил провести его подписание в рамках отдельного официального визита в Москву.

Тогда предполагалось, что реальной целью иранской стороны в отсрочке подписания соглашения могло быть ожидание результатов президентских выборов в США. С администрацией Байдена у Ирана через третьи страны был налажен определенный диалог, посредством которого Тегеран стремился к смягчению санкций. Трамп же традиционно придерживался более жесткой риторики в отношении Ирана, и его победа на выборах ставила под сомнение возможность продолжения диалога между Вашингтоном и Тегераном.

Однако установление стратегических партнерских отношений между Ираном и Россией может привести к дальнейшему ужесточению политики администрации Трампа в отношении Тегерана. Особенно если учесть, что это партнерство формируется на фоне реализации политики США и Израиля по ослаблению роли Ирана на Ближнем Востоке, которая приносит свои плоды. Происходящие в Ливане и Сирии события фактически разрушили так называемую «Ось сопротивления» Ирана.

Почем для Ирана разгром "Хезболлы" с Асадом?

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что от свержения режима Асада в Сирии больше всего пострадал Иран. По их мнению, данные события приведут к ослаблению позиций Тегерана на всем Ближнем Востоке. Россия также понесет потери из-за смены власти в Сирии, но, судя по всему, ей удастся сохранить свое военное присутствие в этой стране, хотя бы частично.

В этих условиях стратегическое партнерство между Ираном и Россией может не совпадать с идеей «создания нового Ближнего Востока», провозглашенной премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На Западе к сближению Ирана и России относятся крайне настороженно, рассматривая эту тенденцию как серьезную угрозу. После масштабного военного вмешательства России в Украине взаимодействие между Тегераном и Москвой значительно усилилось. Иран оказывает России военную поддержку в этом конфликте и многократно увеличил взаимные грузоперевозки через Каспийское море для обхода западных санкций.

Очевидно, что стратегическое партнерство между Россией и Ираном является частью планов Москвы по созданию альянса против Запада. После серии ударов, нанесенных по Ирану на Ближнем Востоке, его стратегическая зависимость от России возрастает. В нынешних условиях у Тегерана практически нет выбора, кроме как подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Москвой. Более того, существует вероятность того, что после событий в Ливане и Сирии Иран сам станет мишенью для Израиля, а возможно, и для США. В экспертных кругах все чаще звучат предположения о возможности начала военных операций против Ирана в период второй каденции Дональда Трампа. В самом Иране учитывают этот риск и, за три дня до возвращения Трампа в Белый дом, намерены укрепить отношения с Россией, поставив его администрацию перед свершившимся фактом.

Дело Лаврова: делать хорошую мину при плохой игре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в документе, который будет подписан с Исламской Республикой, содержатся положения об укреплении сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

«Соглашение, которое заменит действующий с 2001 года документ об основах взаимоотношений между Россией и Ираном, готово к подписанию и не требует каких-либо поправок в связи с ситуацией в Сирии», — отметил Лавров. По его словам, договор носит комплексный характер и станет важной вехой в укреплении двусторонних отношений.

Лавров подчеркнул, что документ отражает значительный прогресс, достигнутый Россией и Ираном за последние годы. Среди ключевых направлений в соглашении особое внимание уделено вопросам международной безопасности, сотрудничеству в сфере обороны, борьбе с терроризмом и экстремизмом. Также в документе предусмотрено тесное взаимодействие двух стран для противодействия современным глобальным вызовам и угрозам.

Следует отметить, что работа над текстом соглашения началась еще в январе 2022 года после визита бывшего президента Ирана Ибрахима Раиси в Москву. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко ранее назвал подписание договора «историческим событием», подчеркнув его значение для региональной и глобальной политики.

Напомним, что ранее Россия подписала аналогичное соглашение с Северной Кореей. В результате установления стратегических партнерских отношений между Москвой и Пхеньяном северокорейские военнослужащие в настоящее время участвуют в боях против украинской армии в Курской области России.

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