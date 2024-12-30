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В Амстердаме звучит азербайджанская музыка

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Рамиль Алиев, собкор
20:08 195

В столице Королевства Нидерландов Амстердаме прошел концерт азербайджанской музыки.

Концерт, организованный посольством Азербайджана в Нидерландах и Фондом поддержки азербайджанской диаспоры, состоялся в историческом “Concertgebouw” (“Здание для концертов”), расположенном на Музейной площади.

В мероприятии приняли участие послы зарубежных стран и представители дипломатического корпуса, общественно-политические деятели, члены азербайджанской и турецкой общин, представители местной общественности.

В исполнении этно-джаз группы “Джанги”, наряду с произведениями азербайджанских и мировых классиков, прозвучала азербайджанская народная и джазовая музыка.

Концерт вызвал большой интерес у зрителей и местной общественности, выступление мастеров искусств было встречено бурными и продолжительными аплодисментами.

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