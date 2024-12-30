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Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?

Еще троих, выживших в подбитом самолете AZAL, доставят в Баку

20:30 911

Сотрудники МЧС Казахстана помогли доставить в аэропорт города Актау трех граждан Азербайджана, пострадавших при крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане. Их самолетом доставят в Баку.

"В Актау при поддержке спасателей МЧС Казахстана в аэропорт благополучно доставлены три гражданина Азербайджанской Республики, которые пострадали в авиакатастрофе", - говорится в сообщении.

Пострадавших передали делегации Азербайджана, их самолетом доставят на родину.

Трое граждан Азербайджана, которые находились на лечении в реанимационном отделении областной больницы, "были доставлены домой спецбортом из Азербайджана". "На сегодняшний день пострадавших в результате авиакатастрофы пациентов в Мангистауской областной многопрофильной клинике нет. Врачи Мангистауской области очень рады, что все 29 граждан благополучно добрались домой", - отметили в пресс-службе.

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