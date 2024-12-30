Канцлер Германии о самолете AZAL, подбитом ПВО России

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал авиакатастрофу пассажирского самолета компании AZAL, который выполнял рейс из Баку и был подбит российской ПВО в Грозном.

По его словам, катастрофа является еще одним свидетельством того, что жестокая война России против Украины затрагивает все больше и больше невинных людей. Такое заявление он сделал в заметке в соцсети Х.

"Жестокая война России против Украины затрагивает все больше и больше невинных людей – даже за пределами Украины. Об этом свидетельствует авиакатастрофа в Актау, которая должна быть полностью расследована. Мы думаем о семьях погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", – написал немецкий канцлер.