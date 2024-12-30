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884 дня в российском плену

21:21 1635

Как уже сообщал haqqin.az, при посредничестве Абу-Даби Россия и Украина осуществили обмен 300 военнопленных по принципу 150 на 150.

Среди освобожденных и Артур Ниверчук, украинский военный и защитник "Азовстали", вернулся домой в Здолбунов после 884 дней, проведенных в российском плену. Его встречали с почестями и выражали благодарность за мужество, передает "Укрінформ".

Артур Ниверчук с мая 2022 года находился в плену. Был приговорен к пожизненному заключению и содержался в восьми колониях.

Артур Ниверчук
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