Новый лидер Сирии: «Хайат Тахрир аш-Шам» будет распущена, а выборы пройдут через четыре года

До трех лет может уйти на разработку новой Конституции, сказал Шараа в интервью государственному саудовскому телеканалу Al Arabiya, но добавил, что значительные изменения в жизни сирийцев проявятся уже через год.

На организацию выборов в Сирии потребуется до четырех лет, сказал в телеэфире фактический руководитель нового правительства Ахмед Шараа, впервые высказавшись о сроках избирательного процесса после свержения режима Башара Асада, сообщает Reuters.

Шараа сообщил в интервью, что объявит о роспуске ХТШ, ранее известной как «Джебхад ан-Нусра» (Фронт поддержки), на общесирийской конференции по национальному диалогу.

Отвечая на вопрос о возможности роспуска группировки, лидер повстанцев сказал: «Безусловно. Нельзя управлять государством, мысля категориями военизированных группировок и боевых отрядов».

В прошлом ХТШ имела связи с запрещенной группировкой «Исламское государство» и «Аль-Каидой», но разорвала их и взяла курс на формирование нового образа умеренной политической силы.

По словам Шараа, во время конференции, в которой примут участие широкие слои сирийского общества, путем голосования будут решены вопросы конституционного устройства.