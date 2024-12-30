Израиль ударил по самолету главы ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что удар по его самолету в аэропорту столицы Йемена Саны нанес Израиль.

"Во время ожидания посадки на наш рейс в Сане аэропорт подвергся авиаудару со стороны Израиля. Это нападение привело к ненужным смертям, ранениям, панике, хаосу и разрушениям и стало еще одним напоминанием о растущей угрозе, с которой сталкиваются гражданские лица, гуманитарные работники и медицинские работники в зонах военных действий по всему миру", — отметил он.

В четверг глава ВОЗ сообщил, что авиаудар повредил здание в нескольких метрах от самолета, в котором он находился с делегацией ООН, один член экипажа был ранен. В постпредстве Израиля в ООН в Женеве отказались комментировать РИА Новости этот авиаудар.