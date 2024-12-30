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В новогоднюю ночь ударит сильная магнитная буря

30 декабря 2024, 22:43 1213

Сильная магнитная буря может произойти на Земле в новогоднюю ночь, следует из графика на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно представленному прогнозу, слабая магнитная буря, возможно, начнется в промежутке с 6:00 до 9:00 мск 31 декабря и к полудню вырастет до значения G3. Ближе к вечеру она ослабнет, а к 9:00 мск 1 января 2025 года магнитосфера Земли и вовсе успокоится.

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