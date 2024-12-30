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Обиженные на Пашиняна создают нацистскую партию

30 декабря 2024, 22:48 1361

Депутат Овик Агазарян объявил о проведении расширенного заседания инициативной группы по созданию новой политической партии. Об этом экс-соратник Пашиняна заявил в интервью изданию 24news.

Ранее стало известно, что после исключения из партии "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна Агазарян решил основать собственное политическое объединение. К нему присоединился Акоп Асланян, также исключенный из партии. Агазарян отметил, что в концепции партии после обсуждений возможны изменения. Первоначально новая партия получила название "Объединенная национал-социалистическая партия". Такое же название носила партия Адольфа Гитлера в Германии.

Он добавил, что к инициативе присоединились и другие бывшие члены "Гражданского договора", но их имена пока не разглашаются.

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