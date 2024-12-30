Оджалан призвал курдов равняться на Турцию

28 декабря с разрешения министра юстиции Турции Йылмаза Тунча два депутата от Демократической партии (курдской политсилы) Первин Булдан и Сыры Сурейя Ондер, которые в 2015 году участвовали в так и не состоявшемся «процессе урегулирования», встретились с основателем террористической Рабочей партии Курдистана Абдуллой Оджаланом, который отбывает пожизненное тюремное заключение на острове Имралы в Мраморном море. В тот же день глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заверив американского коллегу в неизменности политической позиции Анкары. Фидан вновь подчеркнул, что Турция не приемлет присутствия на северо-востоке Сирии каких-либо вооруженных формирований, связанных с РПК/ОНС. А спустя несколько часов новый лидер Сирии Ахмед аль-Шараа заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», что не признает РПК/ОНС представителями курдской общины Сирии и требует от боевиков немедленно сложить оружие.

Призыв Оджалана или проклятие? Спустя сутки после встречи с Оджаланом на острове Имралы, Сыры Сурейя Ондер и Первин Булдан опубликовали в СМИ заявление под заголовком «Общие рамки мыслей и подходов Оджалана», в первом пункте которого была затронута чрезвычайно тонкая тема состояния здоровья Оджалана, спекулируемая Рабочей партией Курдистана и, особенно, ее европейскими ячейками в пропагандистских целях. На сей раз, как утверждают встретившиеся с Оджаланом депутаты парламента, духовный лидер Рабочей партии Курдистана не ограничился традиционным призывом «пусть замолчат пушки» и обрушился с критикой на руководство РПК. Связано это было с тем, что структура РПК в Кандиле, а также ряд сирийских террористических группировок, которые после падения режима Асада оказались на грани ликвидации, неоднократно игнорировали призывы Оджалана. Крах в Сирии российских и иранских сил резко изменил региональную конъюнктуру. В частности, такие стратегически важные районы страны, как Тель-Рифат, Манбидж и Дейр-эз-Зор, перешли под контроль «Сирийской национальной армии», поддерживаемой Турцией. После чего официальная Анкара и новое правительство Сирии заявили, что новая контртеррористическая операция на севере Сирии — вопрос времени.

Ранее Мазлум Абди, лидер РПК/ОНС в Сирии, сообщил о готовности вывести боевые подразделения РПК в Ирак и начать переговоры с новым сирийским правительством. Однако Турция, располагающая обширным досье, подтверждающим террористическую деятельность Абди, не считает его релевантным партнером для переговоров. После этого Мазлум Абди обратился к России с просьбой о посредничестве на его переговорах с Турцией, заверив руководство РФ, что готов передать новому правительству Дамаска контроль над сирийско-турецкой границей, полностью демилитаризовать регион и участвовать в формировании новой политической структуры Сирии. Однако Анкара и Дамаск по-прежнему требуют доказательств, что заявления Абди не являются попыткой затянуть время. По мнению политических обозревателей, лидеры РПК/ОНС опасаются, что после инаугурации Дональда Трампа для террористической организации начнется обратный отсчет. Важно также учесть, что, в отличие от предыдущих лет, когда США под предлогом борьбы с фундаменталистами ИГИЛ сквозь пальцы смотрели на то, как силы РПК/ОНС оккупировали треть территории Сирии, сегодня к этому процессу хочет подключиться и Франция. В частности, президент Макрон намерен объединить вокруг террористической РПК все курдские движения, чтобы эта структура напрямую участвовала в реализации планов по послевоенному политико-экономическому обустройству Сирийской Арабской Республики. Возвращаясь же к посланию Оджалана, отметим, что духовный лидер курдского сопротивления, обративший внимание соотечественников на роль внешних сил, которую он назвал «гангреной», призвал курдские террористические группировки в Кандиле и Сирии дистанцироваться от внешних игроков.