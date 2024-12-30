Оджалан призвал курдов равняться на Турцию
28 декабря с разрешения министра юстиции Турции Йылмаза Тунча два депутата от Демократической партии (курдской политсилы) Первин Булдан и Сыры Сурейя Ондер, которые в 2015 году участвовали в так и не состоявшемся «процессе урегулирования», встретились с основателем террористической Рабочей партии Курдистана Абдуллой Оджаланом, который отбывает пожизненное тюремное заключение на острове Имралы в Мраморном море.
В тот же день глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заверив американского коллегу в неизменности политической позиции Анкары. Фидан вновь подчеркнул, что Турция не приемлет присутствия на северо-востоке Сирии каких-либо вооруженных формирований, связанных с РПК/ОНС.
А спустя несколько часов новый лидер Сирии Ахмед аль-Шараа заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», что не признает РПК/ОНС представителями курдской общины Сирии и требует от боевиков немедленно сложить оружие.
Призыв Оджалана или проклятие?
Спустя сутки после встречи с Оджаланом на острове Имралы, Сыры Сурейя Ондер и Первин Булдан опубликовали в СМИ заявление под заголовком «Общие рамки мыслей и подходов Оджалана», в первом пункте которого была затронута чрезвычайно тонкая тема состояния здоровья Оджалана, спекулируемая Рабочей партией Курдистана и, особенно, ее европейскими ячейками в пропагандистских целях.
На сей раз, как утверждают встретившиеся с Оджаланом депутаты парламента, духовный лидер Рабочей партии Курдистана не ограничился традиционным призывом «пусть замолчат пушки» и обрушился с критикой на руководство РПК. Связано это было с тем, что структура РПК в Кандиле, а также ряд сирийских террористических группировок, которые после падения режима Асада оказались на грани ликвидации, неоднократно игнорировали призывы Оджалана.
Крах в Сирии российских и иранских сил резко изменил региональную конъюнктуру. В частности, такие стратегически важные районы страны, как Тель-Рифат, Манбидж и Дейр-эз-Зор, перешли под контроль «Сирийской национальной армии», поддерживаемой Турцией. После чего официальная Анкара и новое правительство Сирии заявили, что новая контртеррористическая операция на севере Сирии — вопрос времени.
Ранее Мазлум Абди, лидер РПК/ОНС в Сирии, сообщил о готовности вывести боевые подразделения РПК в Ирак и начать переговоры с новым сирийским правительством. Однако Турция, располагающая обширным досье, подтверждающим террористическую деятельность Абди, не считает его релевантным партнером для переговоров.
После этого Мазлум Абди обратился к России с просьбой о посредничестве на его переговорах с Турцией, заверив руководство РФ, что готов передать новому правительству Дамаска контроль над сирийско-турецкой границей, полностью демилитаризовать регион и участвовать в формировании новой политической структуры Сирии. Однако Анкара и Дамаск по-прежнему требуют доказательств, что заявления Абди не являются попыткой затянуть время.
По мнению политических обозревателей, лидеры РПК/ОНС опасаются, что после инаугурации Дональда Трампа для террористической организации начнется обратный отсчет. Важно также учесть, что, в отличие от предыдущих лет, когда США под предлогом борьбы с фундаменталистами ИГИЛ сквозь пальцы смотрели на то, как силы РПК/ОНС оккупировали треть территории Сирии, сегодня к этому процессу хочет подключиться и Франция. В частности, президент Макрон намерен объединить вокруг террористической РПК все курдские движения, чтобы эта структура напрямую участвовала в реализации планов по послевоенному политико-экономическому обустройству Сирийской Арабской Республики.
Возвращаясь же к посланию Оджалана, отметим, что духовный лидер курдского сопротивления, обративший внимание соотечественников на роль внешних сил, которую он назвал «гангреной», призвал курдские террористические группировки в Кандиле и Сирии дистанцироваться от внешних игроков.
Услышит ли Кандиль Оджалана?
Возможность воспользоваться провозглашенным Девлетом Бахчели для 75-летнего Оджалана «правом на надежду», то есть гарантией жизни, зависит от того, сложат ли оружие террористические лидеры в Кандиле (горный хребет на северо-западе Ирака, на территории Иракского Курдистана. Хребет простирается вдоль иракско-турецкой и иракско-иранской границ. В этом регионе и расположились основные ударные подразделения РПК), ранее проигнорировавшие призывы к разоружению. В то же время уместно напомнить, что первый за последние двенадцать лет визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Багдад в марте 2024 года открыл новую страницу в борьбе с Рабочей партией Курдистана. Подписанные после этого визита соглашения между Турцией и Ираком впервые привели к тому, что Багдад официально признал РПК террористической организацией.
Кроме того, безопасность поддерживаемого Западом проекта «Путь развития», который должен связать страны Персидского залива с Европой через территорию Турции, требует, в первую очередь, полной очистки региона от террора. В этом контексте турецкая армия, создавая здесь постоянные военные базы, продолжает, несмотря на сложные рельефные условия, операции в северных районах Ирака против боевиков РПК.
По мнению экспертов, если Кандиль отвергнет призыв Оджалана, лидер террористов может официально объявить о роспуске Рабочей партии Курдистана.
В то же время такое решение содержит в себе определенный риск, поскольку РПК уже признана террористической организацией Соединенными Штатами и Евросоюзом. А значит, есть вероятность того, что после роспуска РПК террористы продолжат деятельность, но уже под другим названием, что может отнять у Анкары значительное время. При этом стратегическая цель Турции - полное разоружение и капитуляция террористической организации - остается неизменной.
В своем послании, активно обсуждаемом в политических кругах Турции, Мустафа Оджалан, в частности, заявил, что обладает полномочиями и решимостью внести положительный вклад в новую политическую парадигму, инициированную президентом Эрдоганом и Девлетом Бахчели. После чего завершил послание словами:
«Эпоха мира, демократии и братства для Турции и региона».
О том, насколько искренен 75-летний лидер курдских террористов, мы можем узнать уже в ближайшее время.