В деле сбитого Россией самолета AZAL поставят точку... через 30 дней

Правительственная комиссия Казахстана по расследованию сбитого в Грозном ПВО России и потерпевшего катастрофу в Актау самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) представит предварительные результаты своей работы в течение 30 дней.

Об этом сообщил член комиссии, вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев.

"В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования", - сказал он в интервью агентству Казинформ, отвечая на вопрос, когда комиссия представит первые выводы по катастрофе.