USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Новость дня
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?

В деле сбитого Россией самолета AZAL поставят точку... через 30 дней

30 декабря 2024, 23:56 894

Правительственная комиссия Казахстана по расследованию сбитого в Грозном ПВО России и потерпевшего катастрофу в Актау самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) представит предварительные результаты своей работы в течение 30 дней.

Об этом сообщил член комиссии, вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев.

"В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования", - сказал он в интервью агентству Казинформ, отвечая на вопрос, когда комиссия представит первые выводы по катастрофе.

По словам Ластаева, сейчас "ведется полевой этап расследования, то есть [собираются] фрагменты воздушного судна, отпечатки в месте крушения самолета, снимаются слепки, все это собирается в специальном организованном ангаре в аэропорту Актау". "И все это эксперты кропотливо оценивают", - добавил он.

Ластаев выразил мнение, что черные ящики упавшего самолета Embraer 190 покажут всю картину ЧП. Ранее Минтранс Казахстана сообщил, что республика направила черные ящики в Бразилию. Их доставят в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

Эрдоган хочет воплотить мечту султана Абдулхамита II, воссоединив Мекку со Стамбулом?
Эрдоган хочет воплотить мечту султана Абдулхамита II, воссоединив Мекку со Стамбулом? наша корреспонденция
30 декабря 2024, 22:00 2713
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
30 декабря 2024, 14:04 12145
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
30 декабря 2024, 12:51 8248
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
30 декабря 2024, 12:00 6457
Ирану остается подбежать под зонтик России
Ирану остается подбежать под зонтик России продолжение главной темы
30 декабря 2024, 19:58 3510
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова обновлено
30 декабря 2024, 18:46 14863
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
30 декабря 2024, 19:06 3991
Назло маме уши отморожу
Назло маме уши отморожу новая геополитика
30 декабря 2024, 18:08 5185
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен главная тема
30 декабря 2024, 15:09 8463
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну новое обновление: 17:55
30 декабря 2024, 17:55 7644
После Сирии настает очередь Зангезура
После Сирии настает очередь Зангезура комментирует Надер Энтессар
30 декабря 2024, 14:37 7403

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган хочет воплотить мечту султана Абдулхамита II, воссоединив Мекку со Стамбулом?
Эрдоган хочет воплотить мечту султана Абдулхамита II, воссоединив Мекку со Стамбулом? наша корреспонденция
30 декабря 2024, 22:00 2713
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
30 декабря 2024, 14:04 12145
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
30 декабря 2024, 12:51 8248
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
30 декабря 2024, 12:00 6457
Ирану остается подбежать под зонтик России
Ирану остается подбежать под зонтик России продолжение главной темы
30 декабря 2024, 19:58 3510
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова обновлено
30 декабря 2024, 18:46 14863
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
Контроль на границе с Ираном и Турцией перешел к погранвойскам Армении
30 декабря 2024, 19:06 3991
Назло маме уши отморожу
Назло маме уши отморожу новая геополитика
30 декабря 2024, 18:08 5185
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен
Число рейсов в Россию резко сократилось, билеты подорожали в 4 раза, безвизовый режим ограничен главная тема
30 декабря 2024, 15:09 8463
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну
Россия все же арестовала лидера «русской партии» Армении... И готовится его выдать Пашиняну новое обновление: 17:55
30 декабря 2024, 17:55 7644
После Сирии настает очередь Зангезура
После Сирии настает очередь Зангезура комментирует Надер Энтессар
30 декабря 2024, 14:37 7403
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться