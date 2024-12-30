Первый визит главы МИД Сирии: в Саудовскую Аравию

Министр иностранных дел в правительстве переходного периода в Сирии Асаад Хасан аш-Шибани в понедельник сообщил, что в качестве первой официальной зарубежной поездки посетит Саудовскую Аравию в начале следующего года.

"Для меня честь представлять мою страну в ходе этого первого официального визита", - приводят ближневосточные СМИ слова министра.

Он отметил, что Дамаск стремится к выстраиванию "стратегических отношений с нашими братьями в саудовском королевстве во всех областях".

Министр добавил, что его визит планируется на первую неделю нового года.

Аш-Шибани занял 21 декабря пост главы МИД в составе временного правительства.