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Первый визит главы МИД Сирии: в Саудовскую Аравию

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Министр иностранных дел в правительстве переходного периода в Сирии Асаад Хасан аш-Шибани в понедельник сообщил, что в качестве первой официальной зарубежной поездки посетит Саудовскую Аравию в начале следующего года.

"Для меня честь представлять мою страну в ходе этого первого официального визита", - приводят ближневосточные СМИ слова министра.

Он отметил, что Дамаск стремится к выстраиванию "стратегических отношений с нашими братьями в саудовском королевстве во всех областях".

Министр добавил, что его визит планируется на первую неделю нового года.

Аш-Шибани занял 21 декабря пост главы МИД в составе временного правительства.

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