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Германия обвинила Маска во вмешательстве в выборы

01:00 520

Правительство Германии обвинило миллиардера Илона Маска в попытке вмешаться в избирательную кампанию в стране и поддержке ультраправой партии AfD. Об этом пишет The Guardian.

"Это действительно так, что Илон Маск пытается повлиять на федеральные выборы", – заявила пресс-секретарь правительства Кристиан Хоффманн. Она отметила, что Маск имеет право на свободу слова, добавив, что "в конце концов, свобода мысли распространяется и на самые большие глупости".

А еще Маск назвал Шольца дураком

Издание напоминает, что Илон Маск часто высказывал свои мысли относительно немецкой политики. В соцсети Х он назвал канцлера Германии Олафа Шольца "дураком".

Однако возмущение и обвинения во вмешательстве в избирательные процессы вызвало не это, а недавние открытые призывы миллиардера к немецким избирателям поддержать AfD. Он подчеркнул, что только "Альтернатива для Германии" может спасти страну. При этом федеральные власти страны классифицируют партию как подозреваемую в экстремизме.

Недавно была также опубликована статья Маска в газете Welt am Sonntag, где он утверждал, что Германия балансирует на грани экономического и культурного коллапса. Миллиардер защищал AfD от обвинений в радикализме и восхвалял подход партии к экономике, в том числе к регулированию и налоговой политике.

Редактор отдела мнений правоцентристской газеты Ева Мари Когель написала в соцсети X, что подала заявление об увольнении в знак протеста против решения о публикации этой статьи.

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