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Десятки дронов атаковали Россию: горит нефтебаза

09:42 2354

Украинские дроны нанесли удар по топливной базе в городе Ярцево в Смоленской области РФ.

Российские издания сообщали, что жители Ярцево слышали более десятка взрывов, после которых в районе нефтебазы начался пожар.

РИА Новости сообщало со ссылкой на главу Ярцевского района, что в результате атаки украинских беспилотников на некий объект топливно-энергетического комплекса «произошли возгорания». Позже губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил, что в городе Ярцево после налета украинских беспилотников загорелась нефтебаза.

Анохин утверждает, что налет дронов был отбит, а база загорелась от обломков сбитого беспилотника. «По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов», — говорится в записи в телеграм-канале Анохина.

Смоленская область не граничит с Украиной: от украинской территории ее отделяют Брянская область и Беларусь.

А по словам губернатора Брянской области России Александра Богомаза, в ночь на вторник над областью были сбиты 19 украинских беспилотников-камикадзе.

Министерство обороны России утверждает, что в ночь на вторник над семью регионами России и аннексированным Крымом были сбиты 68 украинских БПЛА. Согласно сообщению министерства, 25 беспилотников были сбиты над Брянской областью, 17 — над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, 10 — над Смоленской областью, два — над Тверской, по одному — над Ростовской, Курской и Калужской областями. В Крыму воздушные и морские беспилотники атаковали район Севастополя; информации о последствиях нет.

Относительно Краснодарского края российские мониторинговые каналы сообщали о взрывах в районах Туапсе и Новороссийска, то есть на берегу Черного моря, а также в районе Ейска на берегу Азовского моря. Информации о последствиях тоже нет.

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