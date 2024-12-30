AS Group встречает Новый год с детьми-сиротами

Компания AS Group, осознавая свою социальную ответственность перед страной и общественностью, и в канун Нового года верна своим традициям.

Так, сотрудники компании в преддверии нового, 2025 года встретились с детьми в общественном объединении Azərbaycan Uşaqları, женском и детском приюте Təmiz Dünya, в детском приюте Ümid yeri, передали им праздничные наборы, а также необходимое для этих объединений бытовое оборудование.

Компания AS Group, которая начала свою деятельность с 2003 года и реализует комплексные проекты как в государственном, так и частном секторах, на протяжении многих лет своей деятельности всегда поддерживала различные социальные проекты, тем самым осознавая свою ответственность перед Азербайджаном и его гражданами. Можно особо отметить постоянную поддержку компанией детей-сирот, участие в различных социальных проектах для детей с аутизмом и талассемией.

Для получения более подробной информации об AS Group и ее проектах можете посетить сайт компании www.asgroup.az.

