USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Новость дня
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?

Специалисты из Азербайджана отправятся в Бразилию для расшифровки черных ящиков сбитого самолета AZAL

09:57 916

Специалисты из Азербайджана, Казахстана и России приедут в Бразилию для участия в расшифровке черных ящиков с потерпевшего катастрофу в Казахстане самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Об этом сообщили военно-воздушные силы южноамериканской страны.

«В соответствии с 13-м приложением Конвенции о международной гражданской авиации и в ответ на запрос Управления по расследованию авиационных происшествий Казахстана Центр расследования и предоставления авиационных происшествий (CENIPA) примет трех их представителей, помимо приглашенных этой страной специалистов, - трех из Азербайджана и трех из России. Все они будут следить за процессом расшифровки данных», - говорится в заявлении ВВС.

По их данным, черные ящики прибудут в Бразилию во вторник. «По завершении работ извлеченные данные будут переданы Управлению по расследованию авиационных происшествий Казахстана, органу, ответственному за расследование данного происшествия, в соответствии с международными протоколами расследования авиационных происшествий», - сообщили ВВС Бразилии.

Как отмечается в заявлении, имеющиеся в распоряжении CENIPA «технологии трехмерной анимации в виртуальной реальности с полной визуализацией полета позволят специалистам с большой точностью установить различные параметры, такие как траектория движения самолета, скорость, высота, работа системы и органов управления полетом».

А вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев заявил, что решение о передаче на расшифровку бортовых самописцев с упавшего в Казахстане самолета AZAL является «оптимальным» и «компромиссным», результаты не будут вызывать сомнений.

«Это оптимальное, компромиссное решение. Но при этом оно основано на выводах, на тех же стандартах ИКАО (Международная организация гражданской авиации), рекомендациях экспертов. Бразилия — это страна-производитель воздушного судна», — сказал он в интервью «Казинформ».

По словам Ластаева, «это оптимальное решение для данной ситуации, чтобы завтра не было никаких вопросов с точки зрения объективности». Он добавил, что ситуация находится на контроле главы государства и «поэтому все решения принимаются очень взвешенно».

На Северном Кавказе атака беспилотников
На Северном Кавказе атака беспилотников
11:20 212
Назло маме уши отморожу
Назло маме уши отморожу новая геополитика; все еще актуально
30 декабря 2024, 18:08 6969
Украина под массированной ракетной атакой России: гремят взрывы
Украина под массированной ракетной атакой России: гремят взрывы
10:55 760
Специалисты из Азербайджана отправятся в Бразилию для расшифровки черных ящиков сбитого самолета AZAL
Специалисты из Азербайджана отправятся в Бразилию для расшифровки черных ящиков сбитого самолета AZAL
09:57 917
Десятки дронов атаковали Россию: горит нефтебаза
Десятки дронов атаковали Россию: горит нефтебаза
09:42 2357
Эрдоган хочет воплотить мечту султана Абдулхамита II, воссоединив Мекку со Стамбулом?
Эрдоган хочет воплотить мечту султана Абдулхамита II, воссоединив Мекку со Стамбулом? наша корреспонденция
30 декабря 2024, 22:00 6599
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
30 декабря 2024, 14:04 16283
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
30 декабря 2024, 12:51 10439
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
30 декабря 2024, 12:00 7952
Ирану остается подбежать под зонтик России
Ирану остается подбежать под зонтик России продолжение главной темы
30 декабря 2024, 19:58 5486
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова обновлено
30 декабря 2024, 18:46 18445

ЭТО ВАЖНО

На Северном Кавказе атака беспилотников
На Северном Кавказе атака беспилотников
11:20 212
Назло маме уши отморожу
Назло маме уши отморожу новая геополитика; все еще актуально
30 декабря 2024, 18:08 6969
Украина под массированной ракетной атакой России: гремят взрывы
Украина под массированной ракетной атакой России: гремят взрывы
10:55 760
Специалисты из Азербайджана отправятся в Бразилию для расшифровки черных ящиков сбитого самолета AZAL
Специалисты из Азербайджана отправятся в Бразилию для расшифровки черных ящиков сбитого самолета AZAL
09:57 917
Десятки дронов атаковали Россию: горит нефтебаза
Десятки дронов атаковали Россию: горит нефтебаза
09:42 2357
Эрдоган хочет воплотить мечту султана Абдулхамита II, воссоединив Мекку со Стамбулом?
Эрдоган хочет воплотить мечту султана Абдулхамита II, воссоединив Мекку со Стамбулом? наша корреспонденция
30 декабря 2024, 22:00 6599
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
30 декабря 2024, 14:04 16283
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
30 декабря 2024, 12:51 10439
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
30 декабря 2024, 12:00 7952
Ирану остается подбежать под зонтик России
Ирану остается подбежать под зонтик России продолжение главной темы
30 декабря 2024, 19:58 5486
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова обновлено
30 декабря 2024, 18:46 18445
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться