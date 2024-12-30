Специалисты из Азербайджана отправятся в Бразилию для расшифровки черных ящиков сбитого самолета AZAL

Специалисты из Азербайджана, Казахстана и России приедут в Бразилию для участия в расшифровке черных ящиков с потерпевшего катастрофу в Казахстане самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL).

«В соответствии с 13-м приложением Конвенции о международной гражданской авиации и в ответ на запрос Управления по расследованию авиационных происшествий Казахстана Центр расследования и предоставления авиационных происшествий (CENIPA) примет трех их представителей, помимо приглашенных этой страной специалистов, - трех из Азербайджана и трех из России. Все они будут следить за процессом расшифровки данных», - говорится в заявлении ВВС.

По их данным, черные ящики прибудут в Бразилию во вторник. «По завершении работ извлеченные данные будут переданы Управлению по расследованию авиационных происшествий Казахстана, органу, ответственному за расследование данного происшествия, в соответствии с международными протоколами расследования авиационных происшествий», - сообщили ВВС Бразилии.

Как отмечается в заявлении, имеющиеся в распоряжении CENIPA «технологии трехмерной анимации в виртуальной реальности с полной визуализацией полета позволят специалистам с большой точностью установить различные параметры, такие как траектория движения самолета, скорость, высота, работа системы и органов управления полетом».

А вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев заявил, что решение о передаче на расшифровку бортовых самописцев с упавшего в Казахстане самолета AZAL является «оптимальным» и «компромиссным», результаты не будут вызывать сомнений.

«Это оптимальное, компромиссное решение. Но при этом оно основано на выводах, на тех же стандартах ИКАО (Международная организация гражданской авиации), рекомендациях экспертов. Бразилия — это страна-производитель воздушного судна», — сказал он в интервью «Казинформ».

По словам Ластаева, «это оптимальное решение для данной ситуации, чтобы завтра не было никаких вопросов с точки зрения объективности». Он добавил, что ситуация находится на контроле главы государства и «поэтому все решения принимаются очень взвешенно».