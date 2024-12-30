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Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?

Как сбивали азербайджанский самолет

новые подробности
10:50 1533

Близкому к российским спецслужбам телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ стали известны некоторые подробности расследования уголовного дела по факту крушения самолета «Азербайджанских авиалиний», летевшего рейсом из Баку в Грозный.

По утверждению телеграм-канала, «уже точно ясно, что две ракеты были выпущены из «Панциря», и выпущены непосредственно в борт. Одной из причин стала полная неразбериха. Так, например, один расчет «Панциря» видел, что это гражданское судно и стрелять не стал, но из-за РЭБ не смог предупредить второй расчет, который и выпустил две ракеты. А кто включил такой РЭБ, что ослепли и оглохли не только гражданские самолеты, но и сами средства ПВО, найти до сих пор не могут».

«Сейчас все больше ясно, что средства ПВО стреляли по ошибке в сам самолет, а не в БПЛА. Однако военные пытаются «протолкнуть» более удобную для них версию. Якобы ракеты из «Панциря» были выпущены по беспилотнику, они не попали в цель и неудачно самоуничтожились рядом с самолетом AZAL. В Грозном, как оказалось, в момент ЧП находились следующие средства ПВО: это два «Панциря», С-300 (недавно доставлены из Сирии) и ЗРК «Бук». Пуски ракет производил только один расчет. Огонь по воздушной цели открыл расчет «Панциря», который был установлен в Висаитовском районе, после ударов БПЛА по крыше спецподразделения «Ахмат», - говорится в публикации канала.

«Все три военнослужащих смены (командир, оператор и водитель) были допрошены. По версии командира «Панциря», их ЗРК выпустил две ракеты: в 08 часов 13 минут 30 секунд и в 08 часов 13 минут 40 секунд. Взорвались ракеты в 8.13.50 и в 8.14.30. Последний взрыв и поразил самолет. При этом, по словам военнослужащего, приказы совершить оба пуска отдавались из Ростова командиром по фамилии Борисов.

На вопросы о целях командир боевой машины пояснил, что работал такой мощный РЭБ, что «глушил» не только гражданскую, но и военную технику. В том числе это отражалось и на работе ЗРК. Самолет по каким-то причинам не отображался у него «зеленым» цветом на локаторе ЗРК. Он считал, что перед ним неопределенная цель. Был задан прямой вопрос, понимает ли он, что в зоне поражения был гражданский самолет, так как воздушное судно летело на нетипичной для дронов высоте и отличалось от БПЛА параметрами. Командир ничего внятного не ответил, пояснив, что на каждый «пуск» был отдан приказ, а самолет не отобразился у ЗРК как гражданский борт», - пишет телеграм-канал.

Далее в публикации говорится, что «подтверждением версии того, что самолет поразила одна из ракет, выпущенных из «Панциря», говорит «новый» тайминг. По уточненным данным, удар по борту произошел еще раньше, не в 8.16, а в районе 08.14. К такому выводу следователи пришли после того, как внимательно прослушали звуковой файл переговоров диспетчера и экипажа самолета. Если в стенограмме этот момент был помечен как «неразборчиво» (скорее всего, специально, чтобы не было временной связи взрывов ракет и «удара» по самолету), то на аудио слышно: «в меня попала птица». Спустя две минуты экипаж повторил это более четко. По новым данным, наземные службы фиксируют, что самолет в 08.14 был на удалении 16 километров от аэропорта, но все над тем же Наурским районом… Чтобы выпустить ракеты, командир звонил в Ростов дважды по стационарной связи.

А вот командир второго «Панциря», который базируется в аэропорту, воочию наблюдал гражданский самолет и не стал стрелять по нему. Это стало известно после прослушивания фоновой записи из диспетчерской. Командир ЗРК по радио сообщил диспетчеру о том, что наблюдает борт в пределах видимости. Следователи задали вопрос командиру расчета, почему он не связался с командиром другой боевой машины. И тот ответил, что со стационарной связью у них «неполадки». А сотовая связь не работала из-за РЭБ».

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, «в командовании ПВО выдвинули более удобную для них версию: якобы «Панцирь» безуспешно «сработал» по БПЛА, ракеты, не поразив цель, ушли на «безопасную» траекторию вверх и взорвались, а самолет просто оказался не в том месте и не в то время». «Специалистам до сих пор не удалось установить, РЭБ какого подразделения или организации осуществлял такую мощную «глушилку», что не работало ничего и в самолетах, и в средствах ПВО. Пока в исполнении РЭБ никто не сознается, а специальная техника на месте (пограничники пригнали специальную машину) не дала никаких зацепок. Сигнал «глушилки» фиксировался еще сутки после трагедии, а потом исчез», - пишет телеграм-канал.

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