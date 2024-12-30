USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Новость дня
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?

Украина под массированной ракетной атакой России: гремят взрывы

10:55 765

Российские войска утром во вторник, 31 декабря, нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Из-за угрозы применения авиационых и баллистических ракет по всей стране объявили тревогу.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские войска атаковали регионы Украины авиационными ракетами, также есть угроза применения баллистических ракет. Кроме того, с ночи Украину атакуют беспилотники.

Украинские мониторинговые каналы сообщают о запущенных россиянами крылатых и баллистических ракетах и взрывах в районе Киева, Василькова в Киевской области, в Шостке в Сумской области и других местах. Кроме того, поступают сообщения о запуске аэробаллистических ракет «Кинжал» с самолетов МиГ-31. Украинские военные сообщают, что в воздухе находятся шесть российских стратегических бомбардировщиков.

По данным украинских мониторинговых пабликов, в атаке также участвуют ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, которые запускают крылатые ракеты. Кроме того, зафиксирован пуск истребителя МиГ-31К — носителя ракет «Кинжал».

В Киевской области в районе Василькова произошли взрывы, сообщает «Украинская правда». Около 8 утра взрыв был слышен в Киеве. Власти Киева сообщили, что атаку на город отражают силы ПВО. В Дарницком районе Киева обломки ракеты упали на крышу частного дома, пожар и разрушения отсутствуют, сообщили в городской военной администрации.

В Сумской области, по информации властей, российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины. Последствия атаки уточняются.

На Северном Кавказе атака беспилотников
На Северном Кавказе атака беспилотников
11:20 216
Назло маме уши отморожу
Назло маме уши отморожу новая геополитика; все еще актуально
30 декабря 2024, 18:08 6971
Украина под массированной ракетной атакой России: гремят взрывы
Украина под массированной ракетной атакой России: гремят взрывы
10:55 766
Специалисты из Азербайджана отправятся в Бразилию для расшифровки черных ящиков сбитого самолета AZAL
Специалисты из Азербайджана отправятся в Бразилию для расшифровки черных ящиков сбитого самолета AZAL
09:57 922
Десятки дронов атаковали Россию: горит нефтебаза
Десятки дронов атаковали Россию: горит нефтебаза
09:42 2361
Эрдоган хочет воплотить мечту султана Абдулхамита II, воссоединив Мекку со Стамбулом?
Эрдоган хочет воплотить мечту султана Абдулхамита II, воссоединив Мекку со Стамбулом? наша корреспонденция
30 декабря 2024, 22:00 6601
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
30 декабря 2024, 14:04 16285
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
30 декабря 2024, 12:51 10442
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
30 декабря 2024, 12:00 7953
Ирану остается подбежать под зонтик России
Ирану остается подбежать под зонтик России продолжение главной темы
30 декабря 2024, 19:58 5486
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова обновлено
30 декабря 2024, 18:46 18447

ЭТО ВАЖНО

На Северном Кавказе атака беспилотников
На Северном Кавказе атака беспилотников
11:20 216
Назло маме уши отморожу
Назло маме уши отморожу новая геополитика; все еще актуально
30 декабря 2024, 18:08 6971
Украина под массированной ракетной атакой России: гремят взрывы
Украина под массированной ракетной атакой России: гремят взрывы
10:55 766
Специалисты из Азербайджана отправятся в Бразилию для расшифровки черных ящиков сбитого самолета AZAL
Специалисты из Азербайджана отправятся в Бразилию для расшифровки черных ящиков сбитого самолета AZAL
09:57 922
Десятки дронов атаковали Россию: горит нефтебаза
Десятки дронов атаковали Россию: горит нефтебаза
09:42 2361
Эрдоган хочет воплотить мечту султана Абдулхамита II, воссоединив Мекку со Стамбулом?
Эрдоган хочет воплотить мечту султана Абдулхамита II, воссоединив Мекку со Стамбулом? наша корреспонденция
30 декабря 2024, 22:00 6601
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
30 декабря 2024, 14:04 16285
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
30 декабря 2024, 12:51 10442
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
30 декабря 2024, 12:00 7953
Ирану остается подбежать под зонтик России
Ирану остается подбежать под зонтик России продолжение главной темы
30 декабря 2024, 19:58 5486
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова
Новые подробности о сбитом самолете AZAL: признания диспетчера Идрисова обновлено
30 декабря 2024, 18:46 18447
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться