Украина под массированной ракетной атакой России: гремят взрывы

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские войска атаковали регионы Украины авиационными ракетами, также есть угроза применения баллистических ракет. Кроме того, с ночи Украину атакуют беспилотники.

Российские войска утром во вторник, 31 декабря, нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Из-за угрозы применения авиационых и баллистических ракет по всей стране объявили тревогу.

Украинские мониторинговые каналы сообщают о запущенных россиянами крылатых и баллистических ракетах и взрывах в районе Киева, Василькова в Киевской области, в Шостке в Сумской области и других местах. Кроме того, поступают сообщения о запуске аэробаллистических ракет «Кинжал» с самолетов МиГ-31. Украинские военные сообщают, что в воздухе находятся шесть российских стратегических бомбардировщиков.

По данным украинских мониторинговых пабликов, в атаке также участвуют ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, которые запускают крылатые ракеты. Кроме того, зафиксирован пуск истребителя МиГ-31К — носителя ракет «Кинжал».

В Киевской области в районе Василькова произошли взрывы, сообщает «Украинская правда». Около 8 утра взрыв был слышен в Киеве. Власти Киева сообщили, что атаку на город отражают силы ПВО. В Дарницком районе Киева обломки ракеты упали на крышу частного дома, пожар и разрушения отсутствуют, сообщили в городской военной администрации.

В Сумской области, по информации властей, российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины. Последствия атаки уточняются.