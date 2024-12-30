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На Северном Кавказе атака беспилотников

11:20 219

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о закрытии аэропорта «Владикавказ».

«С 4:00 мск в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность. Аэропорт «Владикавказ» закрыт для приема и отправки самолетов», - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Глава республики также сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку дрона над полигоном Шалхи в Северной Осетии – Алании: «Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет».

Ранее аэропорт Казани с утра временно не принимал и не отправлял рейсы. Меры вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ограничения сняли с 9:30 мск. Такие ограничения обычно вводят из-за угрозы атаки беспилотников. Сегодня ночью, 31 декабря, над восемью российскими регионами было сбито 68 БПЛА, сообщало Минобороны.

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