На Северном Кавказе атака беспилотников
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о закрытии аэропорта «Владикавказ».
«С 4:00 мск в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность. Аэропорт «Владикавказ» закрыт для приема и отправки самолетов», - написал он в своем телеграм-канале во вторник.
Глава республики также сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку дрона над полигоном Шалхи в Северной Осетии – Алании: «Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет».
Ранее аэропорт Казани с утра временно не принимал и не отправлял рейсы. Меры вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ограничения сняли с 9:30 мск. Такие ограничения обычно вводят из-за угрозы атаки беспилотников. Сегодня ночью, 31 декабря, над восемью российскими регионами было сбито 68 БПЛА, сообщало Минобороны.