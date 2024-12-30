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Американцы не могут справиться с хакерами из Китая

11:37 781

Китайские хакеры взломали компьютерную систему Министерства финансов США и получили доступ к компьютерам и незасекреченным документам. Об этом сообщила Русская служба «Голоса Америки» со ссылкой на представителя ведомства.

Отмечается, что группировка хакеров Advanced Persistent Threat (APT), взломавшая сеть, спонсируется КНР.

Министерство финансов направило письмо об этом в Комитет Сената по банковским делам, жилищному строительству и городскому хозяйству. Доступ к сети ведомства был получен через взлом компании BeyondTrust – стороннего поставщика услуг кибербезопасности.

О взломе в Минфине узнали 8 декабря. Любой взлом, связанный с группировкой APT, считается в ведомстве серьезным инцидентом в сфере кибербезопасности. Информации, указывающей на то, что хакеры по-прежнему имеют доступ к компьютерной сети Минфина, нет.

В Министерстве финансов США утверждают, что за последние четыре года значительно усилили свою киберзащиту.

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