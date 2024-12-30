Украинский морской дрон уничтожил российский вертолет

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что его военные впервые уничтожили воздушную цель с помощью морского дрона Magura V5.

Сообщается, что 31 декабря военные спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением. По данным украинской разведки, во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут в Крыму в результате применения ракет Р-73 SeeDragon уничтожен российский вертолет Ми-8.

Еще один такой же российский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

В Севастополе вечером 30 декабря и в ночь на вторник прогремели взрывы, россияне заявляли об атаке БПЛА и надводных беспилотников.