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Впервые в истории Южной Кореи: суд разрешил задержать президента

11:50 803

Суд в Сеуле 31 декабря выдал ордер на арест временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в рамках уголовного дела о военном положении, которое непродолжительное время действовало в стране. Суд также выдал ордер на обыск президентской резиденции, сообщает агентство «Рёнхап».

Суд удовлетворил запрос управления антикоррупционных расследований, которое ведет дело о мятеже, возбужденное из-за того, как Юн Сок Ёль вводил в стране военное положение. Управление обратилось в суд после того, как президент трижды не пришел на допрос, проигнорировав повестки.

В управлении сообщили, что ордер действителен в течение недели, до 6 января. В ведомстве отметили, что еще не решили, когда провести задержание президента. Ордер позволяет задержать Юн Сок Ёля на 48 часов для допроса. За это время управление должно решить, подавать ли заявление на дальнейшее задержание президента или же освободить его.

Защита президента назвала выданный ордер на арест незаконным и недействительным. Защита утверждает, что ордер выдали по запросу следственного органа, у которого нет реальной юрисдикции.

Это первый случай в истории Южной Кореи, когда ордер выдан на арест отстраненного от власти, но формально действующего президента страны.

Парламент Южной Кореи 14 декабря проголосовал за импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю из-за того, что 3 декабря он ввел в стране военное положение, действовавшее около шести часов. Президента обвинили в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении властью.

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