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Россия ведет с НАТО морскую войну

третья мировая
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
12:12 2729

Финляндия обнаружила новые доказательства сознательных вредительских действий танкера Eagle S. 25 декабря якорем этого судна был разорван электрический кабель, соединяющий Финляндию с Эстонией.

Главный инспектор и один из руководителей Национального бюро расследований Финляндии Сами Пайла рассказал, что подводные работы позволили обнаружить след от тянущегося по морскому дну якоря почти на сто километров, что исключает версию о неумышленном повреждении кабеля. Танкер специально тралил дно с целью нарушить пролегающие там коммуникации. «Если вы тащите якорь, вы не можете этого не заметить, потому что судно собьется с курса. Это просто невозможно», - прокомментировал финский представитель.

По данным Lloyd's List, танкер Eagle S – единственное судно компании Caravella из ОАЭ, но ходит под флагом Островов Кука. Его экипаж составляют грузинские и индийские моряки

Судно с грузом российской нефти вышло из петербургского порта Усть-Луга и направлялось в Порт-Саид в Египте. Согласно данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, танкер заметно замедлил ход еще за несколько минут до пересечения кабеля, двигался на малой скорости некоторое время, а затем, совершив несколько маневров, восстановил прежнюю скорость. Полиция Финляндии взяла судно под свой контроль и отбуксировала его в финские территориальные воды для дальнейшего разбирательства.

По данным Lloyd's List, танкер Eagle S – единственное судно компании Caravella из ОАЭ, но ходит под флагом Островов Кука. Его экипаж составляют грузинские и индийские моряки, капитан 39-летний гражданин Грузии Давит Вадатчкория.

Ранее британское издание Lloydʼs List со ссылкой на источник, непосредственно связанный с судном, сообщало, что на мостике танкера в предыдущий заход в российский порт было установлено специальное оборудование, доставленное «в огромных ящиках». Оно потребляло так много энергии, что это несколько раз вызывало остановку генератора. Оборудование использовали для записи эфира на множестве радиочастот, наблюдения за кораблями и самолетами НАТО. В России оборудование выгрузили для анализа. Кроме того, во время прохода по проливу Ла-Манш с борта танкера в воду были сброшены «устройства сенсорного типа». На борту находился человек, не имевший отношения к экипажу и обслуживающий шпионское оборудование.

Интересно, когда Россия затевала эти опасные игры, она на что рассчитывала? Что все утрутся?

Сейчас Eagle S находится в порту Килпилахти, город Порвоо, экипажу запрещено покидать танкер. Возбуждено дело о тяжком вандализме на объекте подводной инфраструктуры.

В прошлом месяце были повреждены оптико-волоконные кабели, связывающие Данию и Швецию, в чем заподозрили китайское судно, также следовавшее из России. Уже очевидно, что не может быть и речи о случайности, имеет место откровенно враждебная деятельность в отношении стран НАТО.

И в пятницу Марк Рютте, генсек альянса, заявил, что силы НАТО усилят свое морское присутствие для обеспечения безопасности. В свою очередь, Эстония заявила об усиленном мониторинге судов, следующих по Балтике. В отношении подозрительных судов будут предприниматься действия профилактического характера. Интересно, когда Россия затевала эти опасные игры, она на что рассчитывала? Что все утрутся?

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