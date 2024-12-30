Россия ведет с НАТО морскую войну

Главный инспектор и один из руководителей Национального бюро расследований Финляндии Сами Пайла рассказал, что подводные работы позволили обнаружить след от тянущегося по морскому дну якоря почти на сто километров, что исключает версию о неумышленном повреждении кабеля. Танкер специально тралил дно с целью нарушить пролегающие там коммуникации. «Если вы тащите якорь, вы не можете этого не заметить, потому что судно собьется с курса. Это просто невозможно», - прокомментировал финский представитель.

Судно с грузом российской нефти вышло из петербургского порта Усть-Луга и направлялось в Порт-Саид в Египте. Согласно данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, танкер заметно замедлил ход еще за несколько минут до пересечения кабеля, двигался на малой скорости некоторое время, а затем, совершив несколько маневров, восстановил прежнюю скорость. Полиция Финляндии взяла судно под свой контроль и отбуксировала его в финские территориальные воды для дальнейшего разбирательства.

По данным Lloyd's List, танкер Eagle S – единственное судно компании Caravella из ОАЭ, но ходит под флагом Островов Кука. Его экипаж составляют грузинские и индийские моряки, капитан 39-летний гражданин Грузии Давит Вадатчкория.

Ранее британское издание Lloydʼs List со ссылкой на источник, непосредственно связанный с судном, сообщало, что на мостике танкера в предыдущий заход в российский порт было установлено специальное оборудование, доставленное «в огромных ящиках». Оно потребляло так много энергии, что это несколько раз вызывало остановку генератора. Оборудование использовали для записи эфира на множестве радиочастот, наблюдения за кораблями и самолетами НАТО. В России оборудование выгрузили для анализа. Кроме того, во время прохода по проливу Ла-Манш с борта танкера в воду были сброшены «устройства сенсорного типа». На борту находился человек, не имевший отношения к экипажу и обслуживающий шпионское оборудование.