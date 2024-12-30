Товарищ Ким желает «самому близкому другу» Путину «великую победу»

«Товарищ Ким Чен Ын, тепло поздравляя Путина – самого близкого друга и товарища с Новым годом, от себя лично, от имени корейского народа и всех солдат и офицеров вооруженных сил Республики послал горячие поздравления братскому российскому народу, всем военнослужащим отважной российской армии», - сказано в сообщении.

По данным ЦТАК, Ким напомнил о «значимом пути 2024 года, приведшем к развитию традиционных корейско-российских дружественных отношений как отношений стратегического сотрудничества, товарищеских отношений нового уровня». Он пожелал Путину, чтобы 2025 год «стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России будут одолевать неонацистов и завоевывать великую победу».

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что КНДР отправила своих солдат на помощь России. Позднее эти сведения были подтверждены разведкой Южной Кореи и Пентагоном. В ноябре Госдепартамент США заявил, что большинство из них уже участвуют в боевых действиях в Курской области.