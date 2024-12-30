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Гражданин Турции назначен бригадным генералом в сирийской армии

12:24 1649

Гражданин Турции Омер Мухаммед Чифтчи, известный как Мухтар Турки, назначен бригадным генералом в новой сирийской армии. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Отмечается, что Турки сражался против режима Башара Асада с самого начала войны.

Ранее сообщалось, что Турция поможет новым властям Сирии создать регулярную 300-тысячную армию.

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