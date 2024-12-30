Гражданин Турции назначен бригадным генералом в сирийской армии
12:24 1649
Гражданин Турции Омер Мухаммед Чифтчи, известный как Мухтар Турки, назначен бригадным генералом в новой сирийской армии. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.
Отмечается, что Турки сражался против режима Башара Асада с самого начала войны.
Ранее сообщалось, что Турция поможет новым властям Сирии создать регулярную 300-тысячную армию.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!