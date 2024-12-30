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Посол Копыркин уверен: Россия сделает все возможное...

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Армяно-азербайджанские переговоры на высшем уровне на полях саммита БРИКС в конце октября в Казани посол России в Армении Сергей Копыркин назвал «важным вкладом» в деле установления мира между Баку и Ереваном. Об этом говорится в новогоднем обращении российского посла.

Копыркин заверил, что Россия в 2025 году готова сделать все возможное для установления долгожданного мира между Азербайджаном и Арменией. «Этот документ позволит перевести в практическую фазу реализацию договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе», – уверяет Копыркин.

24 октября лидеры Азербайджана и Армении встретились на полях саммита БРИКС в Казани. Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ходе встречи поручили главам МИД продолжить переговоры по мирному соглашению с целью его скорейшей доработки и заключения. Они обсудили также вопросы, связанные с развитием двусторонней повестки мира, включая мирное соглашение и делимитацию границ.

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