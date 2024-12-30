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Праздничное остервенение на Новый год

слово публицисту
Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az
12:32 3560

Понятно, что в первую очередь в силу привычки наши родители праздновали, их родители тоже, ну а что было до них, так кому охота забираться в такие дебри?

Но привычка — это все-таки не объяснение. И в самом деле, ПОЧЕМУ мы, особенно на постсоветском пространстве, с каким-то особым неистовством и даже экзальтацией на уровне тотального помешательства празднуем Новый год?

Если рассуждать здраво, то наступление нового года – совершенно банальная дата, не имеющая к нам, людям, никакого отношения. Планета Земля вращается вокруг Солнца более четырех миллиардов лет. Вращается по несколько неправильной орбите, то есть не кругом, а эллипсом. Так распорядилась Ее Величество Сила Гравитации, о существовании которой нам известно благодаря сэру Исааку Ньютону.

Земля вращается строго по графику и в какой-то момент неизбежно приходит к 1 января

Надо сказать, что все небесные тела вокруг чего-то да обязательно вращаются: Луна вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, Солнце вокруг сверхмассивной черной дыры в центре галактики, а сама наша галактика то ли парит в пространстве, то ли все-таки вращается вокруг диковинного теоретического центра Вселенной, который ученые называют Великим Аттрактором.

Впрочем, не исключено, что и наша Вселенная, являющаяся одной из многих в бескрайнем космическом пространстве, тоже вертится потихоньку вокруг какого-нибудь гигантского сверхскопления, объединяющего в себе сотни Вселенных размером с нашу.

Все это чистая наука, астрофизика, законы природы, полное понимание которых нам пока, увы, неподвластно. Круговорот вещей, существовавший за 13,7 миллиарда лет до нашего появления, вероятно, столько же просуществует и после нас.

Земля вращается вокруг Солнца четыре миллиарда лет, с того времени, когда наша любимая и она же единственная планета была просто облаком газа, которое под влиянием вакуума и гравитации стало расти и превращаться в то, чем является сегодня. Земля вращается строго по графику и в какой-то момент неизбежно приходит к 1 января.

Все это понятно и очевидно, кроме одного - а при чем тут мы с вами? Почему сам по себе факт, что Земля в четырехмиллиардный раз облетела Солнце, доставляет людям такую неземную радость, что они готовы неделями ходить с блаженным выражением лица, бросаться на всех подряд с возгласом: «С Новым годом!», а также объедаться и упиваться на год вперед, зачастую залезая в долги?

Повседневная жизнь homo soveticus была настолько серой и скучной, что идеологи в ЦК КПСС сообразили – необходимо дать людям такой праздник, чтобы они хотя бы раз в год могли забыть о своем безрадостном быте

И ладно бы, если календарная смена года имела хоть какое-то значение. Например, древние народы праздновали дни, когда меняется продолжительность дня, отмечали разного рода даты, связанные с первым дождем, с урожаем, морскими приливами, словом, с явлениями, реально имевшими влияние на их повседневную жизнь.

А тут ничего такого и в помине нет. Просто после день 31 декабря сменяет утро 1 января. И если вы вдруг заснете 30 декабря и проснетесь не первого, а второго января, то не увидите ровным счетом никакой разницы. Жизнь для вас будет такой же, какой была вчера.

Таким образом, в отличие от языческих праздников, привязанных к каким-то жизненно важным датам, 1 января – это всего лишь день, когда наша с вами планета пересекает незримую линию, за которой начинается новый круг, точнее, эллипс.

И тем не менее после 25 декабря жизнь в больших городах превращается в сущий транспортно-логистический ад – сотни тысяч людей атакуют рынки и торговые центры, чтобы купить как можно больше жратвы, выпивки, одежды, бытовой техники и прочих вещей, которые вполне свободно продаются как в предыдущие, так и в последующие после новогодних праздников дни.

Почему бы вам не купить их, скажем, 14 ноября? Прекрасный, нейтральный день, ничего сверхнеобычного в это время не происходит, очередей в магазинах, торговых центрах и рынках нет, разного рода выгодные скидки нередко объявляются и в обычные дни, не связанные со всеобщим экстазом по случаю очередного оборота Земли вокруг Солнца. Так стоит ли дожидаться 29 декабря, когда миллионы зомбированных потребителей материальных благ решат купить что-то непременно сейчас и параллельно с вами?

Чтобы все вокруг были счастливы и как заведенные скандировали «С Но-вым го-дом, с но-вым счасть-ем!..»

Я часто присматриваюсь к лицам людей в дни предновогоднего шопинга и, как правило, не замечаю на них выражения особой расслабленности или приподнятого настроения. Наоборот, выглядят они сосредоточенно-угрюмыми, когда покупают все подряд, причем с таким неистовством и самоотречением, словно завтрашний день больше не наступит, а потому надо нажраться на годы вперед, чтобы предстать перед Создателем сытым не просто до отвала – до невозможности.

Вы никогда не задавались вопросом, почему в бывшем СССР Новый год отмечался с каким-то особым праздничным остервенением, с готовностью расчленить кого угодно за салат оливье? Наверное, это было связано с официальной идеологией. Ведь повседневная жизнь homo soveticus была настолько серой и скучной, что идеологи в ЦК КПСС сообразили – необходимо дать людям такой праздник, чтобы они хотя бы раз в год могли забыть о своем безрадостном быте. Чтобы все вокруг были счастливы и как заведенные скандировали «С Но-вым го-дом, с но-вым счасть-ем!..»

И главное, чтобы этой абсолютно бездумной радости, работающей в основном на ликеро-водочных парах, хватило бы им как минимум на полгода. Людям ведь нужны маленькие радости жизни, когда душа требует поэзии, музыки и танцев, а тело – сытной жратвы, обильных возлияний и милых подарков вроде флакончика духов «Может быть». Или для разнообразия «Быть может». Вот вам эти праздники и обеспечивают.

Как говорится, ничего личного, просто идеология…

И христиане, ставшие в Риме после императора Константина доминантной религией, решили «привязать» свой корпоративный праздник к привычному для народа дню Непобедимого Солнца

При этом никто толком не задавался очевидным, на поверхности лежащим вопросом: «Товарищи, а что мы, собственно, празднуем? Что в вашей жизни изменилось к лучшему в связи с тем, что пришел (или наступает) новый год?» Ведь повседневные проблемы, долги и очереди в магазинах, которые были 31 декабря, 1 января, в отличие от таза с салатом оливье, никуда не исчезнут.

Уверены, что вам есть чему радоваться?

Впрочем, в защиту народов бывшего СССР обязан признать, что неистовое празднование неизвестно чего характерно и для просвещенных граждан Европы и Америки. Да, гражданский Новый год как таковой там на втором плане. Зато есть другой объект тотальной одержимости – Рождество Христово.

А тут и вовсе можно окончательно запутаться! Какое такое Рождество? Ну кто вам сказал, дамы и господа, что Иешуа ха-Ноцри, сын плотника Иосифа и домохозяйки Марии, родился 25 декабря? Как известно, западное общество зиждется на сомнениях, дискуссиях и научном подходе. Следовательно, уж кому-кому, а европейцам и американцам в первую очередь должно быть понятно, что нет никакой реальной связи между 25 декабря и рождением Иешуа.

А потому очень хотелось бы спросить у чехов, немцев, шведов, испанцев и других граждан Старого Света, штурмующих перед Рождеством торговые центры и магазины: «Что празднуете, друзья? Чей день рождения? Малыша Иисуса? Того самого, которого вы сами же не признаете Сыном Божьим, а его окружение считаете большими выдумщиками и фантазерами?..»

С таким же успехом можно было праздновать дату рождения Сына Господня в любой другой день.

Уже точно известно и сотни раз сказано: 25 декабря – это любимейший праздник Римской империи, день почитания Непобедимого Солнца (Sol Invictus), придуманный императором Аврелианом в 274 году до нашей эры. И христиане, ставшие в Риме после императора Константина доминантной религией, решили «привязать» свой корпоративный праздник к привычному для народа дню Непобедимого Солнца.

И как в воду глядели! По прошествии веков следы подделки стерлись, и сегодня весь западный мир впадает в состояние эпилептического припадка при праздновании Рождества Христова, даже не догадываясь, что на самом деле ликует в честь Sol Invictus.

Но есть еще кое-что.

В настоящее время религиозность в Европе и демократических штатах США доживает последние годы. Многие люди, доросшие в образовательном плане до способности самостоятельно связывать концы с концами и увидевшие непреодолимые противоречия и разночтения, которыми перенасыщено официальное христианство, стали от него отказываться. Сегодня за редким исключением, вроде Польши, Европа – это зона победившего атеизма.

Цените жизнь, господа, – самый бесценный дар, который вам предоставила Природа. И празднуйте этот дар каждый день, а не только, когда положено...

А потому очень хотелось бы спросить у чехов, немцев, шведов, испанцев и других граждан Старого Света, штурмующих перед Рождеством торговые центры и магазины: «Что празднуете, друзья? Чей день рождения? Малыша Иисуса? Того самого, которого вы сами же не признаете Сыном Божьим, а его окружение считаете большими выдумщиками и фантазерами?..»

Словом, налицо полнейший абсурд современного бытия – одни народы празднуют день, когда Земля в четырехмиллиардный раз облетела вокруг Солнца, другие – отмечают день рождения человека, в которого не верят.

Воистину, мир сошел с ума!

И это вместо того, чтобы просто жить и радоваться жизни, наедаться и напиваться в любое время года, когда будет соответствующее настроение, а не в какой-то назначенный непонятно кем день, когда кто-то сказал: «Надо, Федя!», а вы в ответ послушно взяли под козырек.

Цените жизнь, господа, – самый бесценный дар, который вам предоставила Природа. И празднуйте этот дар каждый день, а не только, когда положено...

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