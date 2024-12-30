USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Новость дня
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?

Маск снова опустился до оскорблений

12:42 2148

Американский миллиардер и соратник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск в очередной раз сделал оскорбительное высказывание в адрес федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

Маск использовал для этого принадлежащую ему соцсеть X. Миллиардер ответил короткой оскорбительной фразой на сообщение одного из пользователей в ветке обсуждения реакции членов федерального правительства Германии на рекомендации Маска относительно будущих досрочных выборов в Бундестаг.

«Канцлер Оаф (в переводе с английского oaf — «болван», «дурак» — ред.) Шитц (в переводе с английского звучит как «д*рьмольц» — ред.), или как его там его зовут, проигрывает», — написал Маск.

8 ноября Илон Маск в своей соцсети Х после развала правящей немецкой коалиции, которую Олаф Шольц возглавлял, назвал того «дураком».

Как сбивали азербайджанский самолет
Как сбивали азербайджанский самолет новые подробности
10:50 7120
Сербия по азербайджанскому пути
Сербия по азербайджанскому пути еще один прорыв
13:42 1769
Большие надежды Эрдогана
Большие надежды Эрдогана
14:33 797
Новогодний стол обойдется азербайджанцам в 320 манатов
Новогодний стол обойдется азербайджанцам в 320 манатов
14:16 599
Итоги 25 лет McDonald’s в Азербайджане: интервью с руководством компании
Итоги 25 лет McDonald’s в Азербайджане: интервью с руководством компании
13:44 1007
Праздничное остервенение на Новый год
Праздничное остервенение на Новый год слово публицисту
12:32 3562
Оджалан призвал курдов равняться на Турцию
Оджалан призвал курдов равняться на Турцию наша корреспонденция
30 декабря 2024, 23:11 8020
Что ждет мир в новом году: прогноз Financial Times
Что ждет мир в новом году: прогноз Financial Times
13:15 1621
Россия ведет с НАТО морскую войну
Россия ведет с НАТО морскую войну третья мировая
12:12 2732
Ирану остается подбежать под зонтик России
Ирану остается подбежать под зонтик России продолжение главной темы
30 декабря 2024, 19:58 6066
Посол Копыркин уверен: Россия сделает все возможное...
Посол Копыркин уверен: Россия сделает все возможное...
12:36 2594

ЭТО ВАЖНО

Как сбивали азербайджанский самолет
Как сбивали азербайджанский самолет новые подробности
10:50 7120
Сербия по азербайджанскому пути
Сербия по азербайджанскому пути еще один прорыв
13:42 1769
Большие надежды Эрдогана
Большие надежды Эрдогана
14:33 797
Новогодний стол обойдется азербайджанцам в 320 манатов
Новогодний стол обойдется азербайджанцам в 320 манатов
14:16 599
Итоги 25 лет McDonald’s в Азербайджане: интервью с руководством компании
Итоги 25 лет McDonald’s в Азербайджане: интервью с руководством компании
13:44 1007
Праздничное остервенение на Новый год
Праздничное остервенение на Новый год слово публицисту
12:32 3562
Оджалан призвал курдов равняться на Турцию
Оджалан призвал курдов равняться на Турцию наша корреспонденция
30 декабря 2024, 23:11 8020
Что ждет мир в новом году: прогноз Financial Times
Что ждет мир в новом году: прогноз Financial Times
13:15 1621
Россия ведет с НАТО морскую войну
Россия ведет с НАТО морскую войну третья мировая
12:12 2732
Ирану остается подбежать под зонтик России
Ирану остается подбежать под зонтик России продолжение главной темы
30 декабря 2024, 19:58 6066
Посол Копыркин уверен: Россия сделает все возможное...
Посол Копыркин уверен: Россия сделает все возможное...
12:36 2594
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться