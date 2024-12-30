Маск снова опустился до оскорблений

Американский миллиардер и соратник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск в очередной раз сделал оскорбительное высказывание в адрес федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

Маск использовал для этого принадлежащую ему соцсеть X. Миллиардер ответил короткой оскорбительной фразой на сообщение одного из пользователей в ветке обсуждения реакции членов федерального правительства Германии на рекомендации Маска относительно будущих досрочных выборов в Бундестаг.

«Канцлер Оаф (в переводе с английского oaf — «болван», «дурак» — ред.) Шитц (в переводе с английского звучит как «д*рьмольц» — ред.), или как его там его зовут, проигрывает», — написал Маск.

8 ноября Илон Маск в своей соцсети Х после развала правящей немецкой коалиции, которую Олаф Шольц возглавлял, назвал того «дураком».