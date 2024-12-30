Спецслужбы уничтожают врагов Турции

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) нейтрализовала одного из главарей террористической организации РКК/КСК Нусреттина Демира.

Согласно информации Anadolu, полученной из источников в органах безопасности, турецкие спецслужбы располагают данными о том, что террорист Демир под кодовым именем Куртай Батман причастен к планированию теракта против сил безопасности Турции в районе операции Pençe-Kilit на севере Ирака в 2021–2022 годах. Турецкие спецслужбы установили, что боевик отвечал за террористическую деятельность организации в иракском районе Гара с 2023 года.

Турецкие спецслужбы нейтрализовали Демира и сопровождавших его террористов в районе Гара в ходе точечной операции.