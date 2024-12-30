Что ждет мир в новом году: прогноз Financial Times

В конце прошлого года газета опубликовала прогноз на 2024 год из 22 пунктов, допустив всего три ошибки.

Одним из главных пунктов является ответ на вопрос: «Будет ли заключен мирный договор между Украиной и Россией?» Издание отвечает: «Да». При этом считает, что Дональд Трамп будет грозить России новыми санкциями и усилит поддержку Киева, но одновременно с этим заставит президента Украины Владимира Зеленского признать оккупацию Россией украинских территорий. В НАТО Украину не примут, но с повестки этот вопрос не снимут.

Кроме этого прогнозируется, что Трамп начнет полномасштабную тарифную войну и введет не менее 10% пошлины на как минимум половину импорта США к концу года.

Также издание отмечает, что биткоин в 2025 году достигнет отметки в 200 тысяч долларов США, Эммануэль Макрон сохранит пост президента Франции, Дональд Трамп и Илон Маск не поссорятся, Израиль и США не будут наносить удары по ядерным объектам Ирана.

По прогнозам издания, в 2025 году появятся агенты искусственного интеллекта, которые люди начнут использовать. Имеются в виду автономные интеллектуальные системы, которые будут выполнять задачи без вмешательства человека в течение длительного времени.