Итоги 25 лет McDonald’s в Азербайджане: интервью с руководством компании

В 2024 году McDonald’s отмечает 25 лет своей деятельности в Азербайджане – четверть века, за которые бренд стал неотъемлемой частью повседневной жизни тысяч людей.

В рамках этой знаменательной даты руководство компании организовало встречу с журналистами ведущих азербайджанских изданий, чтобы обсудить итоги многолетней работы, благотворительные проекты и планы на будущее. На вопросы представителей СМИ ответили Председатель Наблюдательного совета McDonald’s Azərbaycan Фарид Али-заде и Генеральный директор компании Оскар Богопольский.

1. В этом году McDonald’s отмечает 25-летие своей деятельности в Азербайджане. Как бы вы подытожили итоги за прошедший период? Фарид Али-заде: «McDonald’s начал свою деятельность в Азербайджане в 1999 году, в период, когда страна под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева активно стремилась к стабильности и развитию. Открытие первого ресторана стало символом открытости Азербайджана для международного бизнеса.

За эти годы компания открыла 30 ресторанов, предоставила более 14 500 рабочих мест и стала важным экономическим и социальным игроком. Мы гордимся тем, что мы 100% азербайджанская компания, которую представляют граждане Азербайджана. McDonald’s также является крупнейшим налогоплательщиком в ресторанной сфере страны, что подчеркивает нашу приверженность поддержке экономического развития Азербайджана. Оскар Богопольский: «Сегодня McDonald’s обслуживает более 20 миллионов гостей в год, включая местных жителей и туристов. Мы гордимся, что наши рестораны стали частью повседневной жизни, предоставляя высокий уровень сервиса и качество продуктов. Наш коллектив насчитывает более 2 500 сотрудников, а сотрудничество с более чем 100 местными поставщиками способствует укреплению локальной экономики». 2. Можно ли сказать, что локализация производства является одним из приоритетов компании? Фарид Али-заде: «Локализация производства – одно из стратегических направлений нашей деятельности. Мы активно сотрудничаем с местными поставщиками, предоставляя им возможность соответствовать международным стандартам качества. Например, недавно мы начали сотрудничество c компанией AzProtein Food’s Group, которая поставляет халяльную сертифицированную говядину для наших ресторанов. Этот проект отражает долгосрочную приверженность компании к поддержке местного производства и развитию ненефтяного сектора экономики».

Оскар Богопольский: «Среди наших партнеров такие компании, как Milla, Bizim Süfrə и A Agro. Они поставляют нам молочные продукты, соусы и свежие овощи. Эти партнёрства позволяют нам не только укреплять цепочки поставок, но и стимулировать развитие локальной промышленности, поддерживая экономику Азербайджана». 3. Какие благотворительные инициативы вы считаете наиболее важными? Фарид Али-заде: «За 25 лет своей деятельности McDonald’s Azərbaycan реализовал более 100 благотворительных проектов и множество акций в рамках корпоративной социальной ответственности. Среди наиболее значимых инициатив – проекты для детей шехидов и ветеранов, реализуемые в рамках нашего сотрудничества с Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ), а также образовательные программы для студентов с ограниченными возможностями и проекты, направленные на развитие творческих способностей детей. Эти инициативы включают в себя как образовательные, так и благотворительные проекты, ориентированные на поддержку детей и молодежи».

Оскар Богопольский: «Как один из примеров наших инициатив в поддержке детей и молодежи можно выделить проект «Юные писатели», который дал детям из Гянджи, пострадавшим во время войны, возможность раскрыть свои таланты. По итогам проекта была выпущена книга со сборником их сказок. Также проект «Солнечные сердца», где дети с синдромом Дауна создавали уникальные картины. Эти инициативы демонстрируют нашу приверженность созданию инклюзивных возможностей для творческого и личностного развития молодежи».

4. Как известно, компания также уделяет внимание вопросам экологии. Не могли бы вы рассказать об этом чуть подробнее? Фарид Али-заде: «McDonald’s Azərbaycan действительно придает большое значение экологической ответственности и устойчивому развитию. В рамках наших инициатив мы значительно сократили использование пластика в ресторанах, заменяя пластиковые изделия на более экологичные альтернативы. По нашим подсчетам, ежегодно мы избегаем использования приблизительно 35 тонн пластика». Оскар Богопольский: «Мы регулярно организуем посадку деревьев и субботники по очистке общественных пляжей. Эти мероприятия стали важной частью нашей корпоративной культуры и направлены на поддержку устойчивого развития. Также в рамках объявленного в Азербайджане «Года солидарности во имя зеленого мира» мы реализовали проект «Эко Амбассадоры», в котором дети из интернатов помогали в охране окружающей среды, приобретая практические навыки и знания».